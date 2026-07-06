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Уимбълдън 2026: Григор Димитров - Артър Фери (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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19:41, 06.07.2026
Спорт
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Залогът е място на четвъртфиналите.
Снимка: БГНЕС
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Снимки: БГНЕС
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#Артър Фери
#Уимбълдън 2026
# Григор Димитров
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