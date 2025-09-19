БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Левски - Лудогорец 0:0 (полувреме)

Спорт
Двата отбора имат по изиграни 7 двубоя в първенството, като столичани са лидер с 19 точки (6 победи и 1 равенство). Шампионите от Разград са втори със 17 точки след 5 победи и 2 хикса.

Левски - Лудогорец
Левски приема Лудогорец в дербито от 9-ия кръг на Първа лига. Срещата започва в 20:30 часа на стадиона на „сините“ в София. Ето и стартовите състави:

Левски: Вуцов, Камдем, Макун, Димитров, Майкон, Търдин, Костадинов, Евертон Бала, Фабиен, Кирилов, Сангаре

Лудогорец: Падт, Нахмиас, Алмейда, Куртулуш, Сон, Чочев, Калоч, Нареси, Текпетей, Видал, Биле.

Двата отбора имат по изиграни 7 двубоя в първенството, като столичани са лидери с 19 точки (6 победи и 1 равенство). Шампионите от Разград са втори със 17 точки след 5 победи и 2 хикса.

Първа лига: Левски - Лудогорец 0:0
Първа лига: Левски - Лудогорец 0:0
Гьоко Хаджиевски: На прав път сме Гьоко Хаджиевски: На прав път сме
Чете се за: 01:50 мин.
Нанков: Момчетата се вложиха, не мога да бъда недоволен Нанков: Момчетата се вложиха, не мога да бъда недоволен
Чете се за: 01:15 мин.
Спартак прекъсна победната серия на Монтана Спартак прекъсна победната серия на Монтана
Чете се за: 01:50 мин.
Първа лига: Монтана - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Монтана - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.

