НА ЖИВО: Левски - Лудогорец 0:0 (полувреме)

Левски приема Лудогорец в дербито от 9-ия кръг на Първа лига. Срещата започва в 20:30 часа на стадиона на „сините“ в София. Ето и стартовите състави:

Левски: Вуцов, Камдем, Макун, Димитров, Майкон, Търдин, Костадинов, Евертон Бала, Фабиен, Кирилов, Сангаре

Лудогорец: Падт, Нахмиас, Алмейда, Куртулуш, Сон, Чочев, Калоч, Нареси, Текпетей, Видал, Биле.

Двата отбора имат по изиграни 7 двубоя в първенството, като столичани са лидери с 19 точки (6 победи и 1 равенство). Шампионите от Разград са втори със 17 точки след 5 победи и 2 хикса.