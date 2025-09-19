Нанков: Момчетата се вложиха, не мога да бъда недоволен

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков коментира загубата на неговия отбор с 1:2 от Спартак Варна в деветия кръг на Първа лига. Поражението сложи край на серията от три последователни победи на Монтана в елита.

„Въпреки негативния резултат смятам, че моите футболисти показаха добър футбол. Не се получи, бяхме по-добрият отбор. Техният вратар Ковальов спаси всичко, което можеше. Съжалявам, че след трите поредни победи загубихме. Момчетата се вложиха, не мога да бъда недоволен“, коментира Нанков.

„Имаше някои неща, които не ми харесаха в нашата игра. Ще си останат за нас. Хубавото е, че създаваме положения. От 60-ата минута заиграхме 4-4-2, създадохме положения, топката все не влизаше. Дано в следващите мачове ги реализираме. Цяла седмица се готвихме за този мач. Казах, че ще бъде труден. Следващите мачове са трудни. За Монтана няма лесни мачове, ще се опитваме да се подобряваме и да крадем точки“, завърши треньорът.