Защитник на Локомотив Пловдив прекрати футболната си кариера

Футболистът на Локомотив Пловдив Николай Николаев взе решение да сложи край на състезателната си кариера, съобщиха от клуба.

Ръководството на "черно-белите" уважи неговото желание и днес двете страни постигнаха разбирателство да се разделят по взаимно съгласие.

Николаев има общо 63 мача с екипа на "железничарите", като има и един гол на своята сметка за пловдивчани. С Локомотив е носител на Купата на България през 2020 година, както и на Суперкупата през същата година. В своята кариера е играл още за отборите на Спартак Плевен, Добруджа, Царско село, Берое и Хебър.