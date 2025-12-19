БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Защитник на Локомотив Пловдив прекрати футболната си кариера

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Николай Николаев е играл още за Спартак Плевен, Добруджа, Царско село, Берое и Хебър.

защитник локомотив пловдив прекрати футболната кариера
Снимка: Локомотив Пловдив
Футболистът на Локомотив Пловдив Николай Николаев взе решение да сложи край на състезателната си кариера, съобщиха от клуба.

Ръководството на "черно-белите" уважи неговото желание и днес двете страни постигнаха разбирателство да се разделят по взаимно съгласие.

Николаев има общо 63 мача с екипа на "железничарите", като има и един гол на своята сметка за пловдивчани. С Локомотив е носител на Купата на България през 2020 година, както и на Суперкупата през същата година. В своята кариера е играл още за отборите на Спартак Плевен, Добруджа, Царско село, Берое и Хебър.

"Искам да изкажа своята признателност към Локомотив за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички треньори, съотборници и хората в клуба, с които имах честта да работя. Специални благодарности отправям и към феновете – тяхната подкрепа винаги е била безценна за мен. Напускам с уважение и само с топли чувства към Локомотив, който завинаги ще остане част от моя спортен път. Сега насочвам своето внимание към изцяло ново за мен поприще", коментира защитникът пред клубния сайт на "черно-белите".

