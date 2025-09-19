Спартак прекъсна победната серия на Монтана

Отборът на Спартак (Варна) победи с 2:1 като гост Монтана в среща от 9-ия кръг на Първа лига. По този начин „соколите“ сложиха край на серията от три последователни победи на домакините. Двата отбора остават „съседи“ в класирането, съответно шести (Монтана) и седми (Спартак). В следващия кръг варненци приемат край морето Славия, а Монтана гостува на шампиона Лудогорец в Разград.



Гостите от Варна първи поведоха в резултата. Точен беше Дамян Йорданов в 32-ата минута, който се разписа с прецизен изстрел от границата на наказателното поле. Това е първият му гол в Първа лига.



Играчите на Монтана започнаха и вторите 45 минути по-добре и успяха да изравнят резултата. Борис Димитров направи 1:1 в 50-ата минута. Той вкара с глава, получавайки топката на Георг Стояновски от варненския тим, който не успя да я изчисти.

В 58-ата минута Спартак отново поведе в резултата, след като Георг Стояновски се разписа от близка дистанция. При повторенията остана съмнение дали централният нападател на "соколите" вкарва, или топката последно се отклонява в Мартин Михайлов, но в крайна сметка попадението беше записано на Стояновски.

Пет минути преди края Бернардо Коуто остана на чиста позиция и отправи удар, но топката се отклони в страничния стълб.



