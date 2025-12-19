Микаел Старе: Постигнахме категорична победа над Берое

Помощник-треньорът на Лудогорец Микаел Старе говори пред медиите след победата над Берое в Стара Загора.

Разградчани се наложиха над "заралии" с 4:0 в последния шампионатен мач за годината.

"Не излязохме на 100% , допуснахме грешки и можеха да ни отбележат гол. В средата на полувремето си върнахме контрола и решихме мача с два гола. Категорична победа за нас, с оглед на 90-те минути. Трябва да започваме мачовете ни по-силно, но като цяло се представихме изключително и сме доволни. Домакините са добър отбор и могат да играят футбол", заяви той.

За шампионите предстои почивка, преди началото на подготовката за пролетния дял от сезона.