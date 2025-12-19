Микаел Старе: Постигнахме категорична победа над Берое

Помощник-треньорът на Лудогорец отличи футболистите при успеха в Стара Загора.
Помощник-треньорът на Лудогорец Микаел Старе говори пред медиите след победата над Берое в Стара Загора.
Разградчани се наложиха над "заралии" с 4:0 в последния шампионатен мач за годината.
"Не излязохме на 100% , допуснахме грешки и можеха да ни отбележат гол. В средата на полувремето си върнахме контрола и решихме мача с два гола. Категорична победа за нас, с оглед на 90-те минути. Трябва да започваме мачовете ни по-силно, но като цяло се представихме изключително и сме доволни. Домакините са добър отбор и могат да играят футбол", заяви той.
За шампионите предстои почивка, преди началото на подготовката за пролетния дял от сезона.
"Мисля, че играчите се раздават, дават всичко от себе си, работихме много и в тактическо отношение. Представят се добре и на тренировки, сега предстои почивка за глътка въздух и след това започваме подготовка. Трансферният прозорец винаги е много важен, но ние от треньорския щаб сме по-фокусирани върху подготовката, Хьогмо ще се насочи към трансферите", каза Микаел Старе.