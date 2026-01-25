БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Левски София - Марица Пловдив, мач от женския волейболен елит

Прякото предаване започва в 13:25 ч.

Първите два отбора в класирането на женското ни волейболно първенство Марица и Левски се изправят един срещу друг в най-интересния мач от откриващия кръг на пролетния дял на надпреварата.

В предишния им шампионатен сблъсък "жълто-сините" се наложиха с 3:0, а след това спечелиха и Купата на България по категоричен начин, отново без да загубят гейм.

Сега предстои епизод номер 3 в съперничеството между Левски и Марица.

Не го пропускайте в неделя в 13:25 ч. по БНТ 3!

Иван Станев: Аз съм най-щастливият човек, защото знам какво ми костваше този успех
Иван Станев: Аз съм най-щастливият човек, защото знам какво ми костваше този успех
Любомир Агонцев: Умората и сгъстеният график ни попречиха да направим нова сензация
Чете се за: 01:22 мин.
Симона Бакърджиева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:55 мин.
България загуби финала за евроквалификацията по волейбол за жени до 18 г.
Чете се за: 03:30 мин.
Симона Иванова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:07 мин.
Атанас Петров: Имаше напрежение, но резултатът е перфектен
Чете се за: 01:35 мин.

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От утре блокади по западната ни граница
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Около 15 километра колона от тирове чака пред "Капитан...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
