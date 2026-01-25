НА ЖИВО: Левски София - Марица Пловдив, мач от женския волейболен елит

Първите два отбора в класирането на женското ни волейболно първенство Марица и Левски се изправят един срещу друг в най-интересния мач от откриващия кръг на пролетния дял на надпреварата.

В предишния им шампионатен сблъсък "жълто-сините" се наложиха с 3:0, а след това спечелиха и Купата на България по категоричен начин, отново без да загубят гейм.

Сега предстои епизод номер 3 в съперничеството между Левски и Марица.

Не го пропускайте в неделя в 13:25 ч. по БНТ 3!