Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016

Ивет Лалова и още шест състезатели от различни спортове са нарушили антидопинговите правила преди 10 години, съобщиха от Международната агенция за тестване (ITA). Пробите на състезателите от Олимпийските игри Рио 2016 са анализирани повторно.

Засегнатите спортисти вече са получили уведомление за неблагоприятните си резултати и сега имат право да поискат анализ на проба "Б". По време на процедурата те ще бъдат временно отстранени от съответните си международни федерации, обясняват от ITA.

Проба, дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. по време на Игрите в Рио, е дала неблагоприятен резултат (AAF) за веществото остарин глюкоронид. Извършеният анализ е повторен и е направен по нови методи, съобщават от агенцията. Пробите са били отрицателни при първоначалния анализ, но са повторно проверени заради технологичния напредък.

Лалова има право да поиска анализ на Б-пробата си, а случаят предстои да бъде разгледан от Спортния арбитражен съд.

На Игрите в Рио през 2016 г. тя участва в дисциплината бягане на 200 метра при жените и завърши на осмо място.

Остаринът е селективен модулатор на андрогенен рецептор, който действа анаболно на костната и мускулната тъкани, като допринася за натрупване на мускулна маса и предпазване от травми.

Останалите шестима спортисти са борецът Сослан Дауров от Беларус, състезателите по вдигане на тежести Ауримас Дидзбалис от Латвия, Есра Ахмед от Египет, Ахмед Саад от Египет и Иван Ефремов от Узбекистан, както и състезателят по джудо Рафаел Бузакарини от Бразилия.

По-голямата част от тези положителни резултати от повторния анализ се дължат главно на техническия напредък, включително разработването на нови методи за откриване и подобрения в аналитичната чувствителност за откриване на нови стероидни метаболити, които не са били налични по време на първоначалния анализ. Повторният анализ на пробите е проведен от акредитираните от WADA лаборатории в Лозана, Швейцария, и Кьолн, Германия.

Ако анализът на B-проба бъде поискан и потвърди резултата от A-проба, или ако анализът на B-проба не бъде поискан, случаите ще бъдат разглеждани като потвърдено нарушение на антидопинговите правила.

41-годишната Ивет Лалова-Колио прекрати състезателната си кариера преди няколко години. Ако пробата й бъде потвърдена, тя може да получи наказание от 4 години, считано от лятото на 2016 г. и да бъдат анулирани резултатите и в периода 2016-2020. В него тя няма медали от големи първенства. Последните й отличия са сребърните медали на 100 и 200 м от Евро 2016 в Амстердам, което се проведе месец преди игрите в Рио.

В кариерата си българката има европейска титла на 100 м от Хелзинки 2012, и европейско злато на 200 м от първенството в зала през 2015 година в Мадрид. Тя спечели и бронзово отличие на 60 метра от Европейското първенство в Гьотеборг през 2013. Тя е национална рекордьорка на 100 м с 10.77 секунди.

Лалова участва на пет Олимпийски игри и е член на комисията на спортистите към международната федерация World Athletics и към европейската European Athletics. През ноември 2025 година тя бе предложена за член на УС по време на общото събрание на българската федерация БФЛА, но не получи необходимия брой гласове и веднага след вота напусна залата.