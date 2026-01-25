БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Около 15 километра колона от тирове чака пред "Капитан Андреево"

У нас
Полицейското присъствие и контролът на движението по магистралата са засилени

Около 15 километра колона от тирове чака пред "Капитан Андреево"
Снимка: БТА
Около 15 километра е опашката от товарни автомобили на магистрала "Марица" преди граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево". Проблемът с натоварения трафик през пункта продължава повече от седмица.

Полицейското присъствие и контролът на движението по магистралата са засилени. На места колоната е двойна.

Обработените товарни превозни средства през митническия пункт "Капитан Андреево" за последното денонощие са 3066 - 1466 на вход и 1600 - на изход, съобщава Агенция "Митници" в ежедневната си информация за движението през трите ни най-големи пункта. От началото на годината това е най-големият брой обработени камиони за 24 часа.

В петък струпването на магистралата бе с дължина 16 километра, а предишния ден достигна около 25 километра, като шофьорите чакаха между 15 и 20 часа за обработка и преминаване.

Същият ден на съпределния на "Капитан Андреево" турски граничен пункт "Капъкуле" се състоя работна среща на българските и турските митнически ръководители, на която бяха набелязани мерки за създаване на организация за ускоряване на обработката на товарни автомобили.

