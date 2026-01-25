БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон

Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Румен Радев все още не дава конкретика около политическия си проект. Това критикува в "Денят започва с Георги Любенов" Деница Сачева от ГЕРБ. По думите й той носи на обществото празни надежди и ги определи като балон.

„9 години Радев прави предизборна кампания в президентството. Ние няколкократно сме го призовавали да излезе и да направи своя политически субект. Ние все още не знаем какво ще има той. Виждаме, че нещото, което не знаем дали ще е партия или движение, има свои членове, но все още няма своя структура, регистрация, име, платформа, идеология, екип. Всичко това е изключително важно за политиката и то е важно не за ГЕРБ, а за всички тези, които в момента смятат, че Румен Радев им носи надежда, защото в момента тази надежда е просто един балон. За да може да бъде материализирана и да можем да видим какво се крие зад всички тези гръмки фрази и морални монолози, ние трябва да видим малко повече конкретика. На този етап конкретика не виждаме“, обясни Деница Сачева.

Тя припомни, че Радев като президент е назначил 5 служебни правителства и е показал какви са вижданията му за екипи и политики.

„Почти 3 години той управляваше почти еднолично, защото беше президент и човекът, който определяше състава на МС.“

В тази връзка тя попита какво е постигнал той за тези 9 години:

„Ако го погледнем дори през призмата на президентската институция, Желю Желев изгради тази институция, Петър Стоянов имаше каузата децата от домове да имат бал, Георги Първанов е авторът на „Българската Коледа“, Росен Плевнелиев остави президентска библиотека, какво ни остави Румен Радев?“

Тя изтъкна, че е важно предизборната кампания да е максимално информативна, за да знаят хората какво могат да очакват.

„Всеки може да продава мечти, да помпа балони, въпросът е какво реално може да се случи и кои са хората, които са подготвени да управляват държавата, имат програми и екипи, кои са хората, които си вземат поука от грешките. В момента Румен Радев се опитва да представи като капитал нашите грешки, но ние се учим от нашите грешки, признаваме ги, докато всички наши грешки на Румен Радев тепърва му предстои да ги направи.“

Според нея е очевидно, че българските граждани вече няма да дадат абсолютно мнозинство при следващите избори. Затова трябва да се работи в коалиция, а не еднолично. По думите ѝ, ГЕРБ е добър пример в тази насока.

ГЕРБ няма отношение към датата на изборите, каза Сачева.

Тя коментира последните политически събития у нас и участието на България в международни инициативи за мир, включително Давос.

„Не виждам какво по-естествено от това България да подкрепи една инициатива за мир. България да бъде на масата на преговорите и на разговорите там, където се дискутира мира. Защото в много отношения смятам, че ние до този момент сме показали, поне що се отнася до хората от ГЕРБ, че по отношение на външната политика имаме много добри дипломати. Не случайно ГЕРБ е представен на много нива, включително и в различни европейски институции, докато колегите, които днес ни критикуват за нашите външнополитически решения, трудно биха могли да се похвалят дори с един контакт на живо, с който и да е било от основните хора, които в момента определят новия ред и новите правила. Погрешно се счита, че тази инициатива е насочена по някакъв начин срещу Европа, точно обратното“, каза Сачева.

Вижте целия разговор с Деница Сачева тук.

#Деница Сачева #ГЕРБ #Румен Радев

