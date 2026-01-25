Алберт Попов завърши на 26-о място след първия манш на слалома в Кицбюел

Най-добрият български скиор алпиец - Алберт Попов, остана 26-и след първия манш на слалома от Световната купа в австрийския зимен център Кицбюел.

Българинът допусна няколко неточности в своето каране, предимно в горната част на трасето, които му костваха пасив от 2.14 секунди. спрямо световния шампион Лоик Меяр.

Именно швейцарецът оглави класирането с време от 50.97 секунди. Българинът беше близо до това дори да не се класира за втория манш, тъй като топ 30 се затвори от Антоан Азолин (Франция), който изостана с 2.36 от Меяр.

Световният шампион поведе с 0.35 пред Едуард Халберг (Финландия) и с 0.47 пред Хенрик Кристоферсен (Норвегия). Водачът в класирането в дисциплината слалом Атле Лий Макграт не стигна до финала на първия манш след грешка в началните врати на трасето.