САЩ в очакване на рекорден студ- Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди

Сковаващ студ и очакване за отрицателни температурни рекорди - голяма част от Съединените щати е обхваната от ледена вълна. В 18 щата е обявено извънредно положение, хиляди полети са отменени, а термометрите на места се очаква да отчетат до минус 33 и дори минус 37 градуса.

Леден дъжд, обилни снеговалежи и бурни ветрове - прогнозата за следващите дни за голяма част от югозападната, централната и северозападната част на Съединените щати. От Тексас, през Джорджия, до Ню Йорк и Вашингтон - арктическият студ ще засегне над 200 милиона американци.



В Ню Йорк очакват градусите да паднат до -23 под нулата. Кметът на града Зохран Мамдани призова жителите на мегаполиса да не излизат, ако не се налага, но подчерта, че властите са в пълна готовност за снежното бедствие.

В Чикаго се готвят за -33 градуса, а в планински райони на север - дори за -46.



Празни рафтове и презапасяване като от времето на пандемията - това оказа се, е често срещана гледка в супермаркетите днес.

Раян Спрингс, жител на Джорджия: "Купих си сол, за да съм сигурен, че ще си спестим заледяване този уикенд." Максим Киранем, жител на Джорджия: "Живея тук от скоро и ме посъветваха да си купя генератор и разклонители, за да съм подготвен за евентуална криза с електричеството."

Смразяващият студ вече засегна обичайно топлия Тексас, където са разкрити временни подслони за бездомници.

Лейтенант Джереми Уорф, военнослужещ: "Тук студът е истински проблем, защото хората не са подготвени. Ако не им осигурим убещиже, рискуваме да има жертви на измръзване. Даваме им както топло място, където да се скрият, така и храна."

Над 8000 полета са отменени, очакват се и пътни блокади. Синоптици предупреждават, че бурята ще се придвижва бавно, което означава и че ще нанесе изключително сериозни щети.