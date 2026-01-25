БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Везенков се погрижи за още една победа на Олимпиакос в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Българският национал отново над всички с екипа на "червено-белите", които продължават да не познават вкуса на загубата в южната ни съседка.

везенков погрижи една победа олимпиакос гърция
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Александър Везенков спаси традицията и осигури 15-и пореден успех на Олимпиакос в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници взеха своето при визитата си на Колосос Родос след 98:85 в среща от 16-ия кръг.

Както се и очакваше, Спортист №1 България за 2022 и 2023 година започна в стартовата петица и бе познатия лидер на "червено-белите". Българският национал поведе листата на реализаторите. Крилото се прибра в съблекалнята с 23 точки, 5 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти безпогрешен - 6/7 от средна дистанция, 1/2 отвъд дъгата и 8/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да няма грешка в шампионата на южната ни съседка и логично оглавява върха с пълен актив от 15 победи. Следващият мач за Везенков и компания в първенството ще бъде на 31 януари (събота), когато ще домакинстват на Перистери.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Гостите не се забавиха с това да покажат на какво са способни в офанзивен план и логично влязоха в ролята на лидери, за да се отскубнат с 11 точки в края на дебютния период. Домакините отговориха повече от подобаващо в следващата десетка и не само стигнаха до равенство, но и до пълен обрат за 46:43 в тяхна полза на голямата почивка.

Смяната на водачеството се превърна в тенденция на старта на третата част, но „червено-белите“ отново включиха на необходимата скорост, за да вземат нещата в свои ръце за 14-точков аванс след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт тимът от Пирея не се даде на опита за щурм на своя съперник и удържа победата.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Тайсън Уорд блесна за действащите шампиони с трипъл-дабъл от 18 точки, 10 борби и 10 асистенции. Донтей Хол също се отличи с 18 точки, допълнени от 8 овладени под двата ринга под двата коша топки. Тайлър Дорси реализира 15.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


#БК Колосос Родос #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?
2
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
3
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
5
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и...
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев
6
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Европейски баскетбол

Йордан Минчев на ниво за Кемниц в Германия
Йордан Минчев на ниво за Кемниц в Германия
Солиден Милър-Макинтайър и три поред за Цървена звезда в Евролигата Солиден Милър-Макинтайър и три поред за Цървена звезда в Евролигата
Чете се за: 03:25 мин.
Везенков спаси кожата на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО) Везенков спаси кожата на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:30 мин.
Фенербахче изстрада победата срещу италианци в Евролигата Фенербахче изстрада победата срещу италианци в Евролигата
Чете се за: 01:20 мин.
Монтана 2003 не се смили над Рилски спортист в Адриатическата лига Монтана 2003 не се смили над Рилски спортист в Адриатическата лига
Чете се за: 02:50 мин.
Милър-Макинтайър и Цървена звезда разочароваха Монако (ВИДЕО) Милър-Макинтайър и Цървена звезда разочароваха Монако (ВИДЕО)
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Американски катерач покори 508-метров небостъргач в Тайван без въжета или предпазно оборудване Американски катерач покори 508-метров небостъргач в Тайван без въжета или предпазно оборудване
Чете се за: 01:02 мин.
По света
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Чете се за: 03:07 мин.
Регионални
Около 15 километра колона от тирове чака пред "Капитан...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ