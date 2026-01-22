БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:35 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:37 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Везенков спаси кожата на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
Запази

Българският национал взе нещата в свои ръце във финалните акорди за гърците, които повалиха и Анадолу Ефес в турнира на богатите.

Везенков спаси кожата на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Александър Везенков се отличи в най-важните моменти и се погрижи Олимпиакос да извоюва четвърти пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници надделяха над Анадолу Ефес със 74:68 в среща от 24-ия кръг, изиграна в Баскетболния център за развитие. Селекцията на Йоргос Барцокас показа две лица през първото и второто полувреме, но във финалните акорди удържа успеха и нанесе осмо последователно поражение в турнира на богатите за състава, воден от Пабло Ласо.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе поставен в стартовата петица и се спаси кожата на гърците именно в края, когато отбеляза две ключови стрелби. Българският национал спази традицията и поведе колоната на реализаторите, като сътвори рецитал в откриващата четвърт. Крилото се прибра в съблекалнята с 19 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 чадър за 26 минути, прекарани на паркета. При стрелбата крилото бе 5/8 от средна дистанция, 1/6 отвъд дъгата и 6/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" имат 15 победи и 8 загуби, което им отрежда четвъртото място във временното класиране в турнира на богатите, а турците продължават с ужасното си представяне, намирайки се на последната 20-та позиция с 6 успеха и 18 поражения. На 29 януари (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Барселона, докато Анадолу ще има визита на Фенербахче.

Точният мерник на Тайлър Дорси тласна гостите към ранното водачество в откриващите минути. Единствено Ерджан Османи успяваше да даде тон на домакините в офанзивен план, но Александър Везенков се включи на убийствен режим и отбеляза толкова, колкото турският отбор за встъпителния период, за да могат гърците да си извоюват аванс от 12 точки.

Донтей Хол, Тайсън Уорд и Еван Фурние поеха щафетата от българина в хода на следващата десетка, което бе достатъчно да остави спокойствието в редиците на „червено-белите“. Сейбън Лий и Пи Джей Доужър бяха единствената светлина в тунела за турците, а тимът от Пирея не намали оборотите и се оттегли в съблекалнята при 48:31.

Ролите на паркета се размениха на старта на третата част, когато вдъхновената игра в защита, съчетана с точните стрелби на Османи и Доужър, дадоха тон на турците да осигурят усещане за интрига. Трудностите в нападение за гостите бяха видими, но това не ги спря да си извоюват 7-точков актив след 30 минути игрово време.

Отборът от Истанбул не се отказа от мисълта за нов щурм, този път дело на Ник Уайлър-Баб и Лий, които се погрижиха активът му да бъде редуциран само до 3 точки с по-малко от 5 минути, оставащи на часовника. Последва реакция от страна на Везенков и Дорси, като двамата дадоха глътка въздух на гърците, които до финалната сирена удържаха отчаяните опити на своите съперници.

Еван Фурние и Тайлър Дорси се разписаха с по 11 точки за "червено-белите". Донтей Хол се отчете с 10 и 7 борби.

Пи Джей Доужър отвърна за Анадолу с 16 точки. Сейбън Лий записа 13, 5 асистенции и 5 откраднати топки, Ердан Османи регистрира 10 и 7 борби.

#Евролига 2025/26 #БК Анадолу Ефес #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
3
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
5
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
6
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Баскетбол

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 г. ще участва в турнир в Унгария
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 г. ще участва в турнир в Унгария
Веселин Веселинов: Младите баскетболисти трябва да бъдат отговорни към това, което правят, за да успеят Веселин Веселинов: Младите баскетболисти трябва да бъдат отговорни към това, което правят, за да успеят
Чете се за: 05:47 мин.
Фенербахче изстрада победата срещу италианци в Евролигата Фенербахче изстрада победата срещу италианци в Евролигата
Чете се за: 01:20 мин.
Оклахома остави Милуоки без аргументи след лекция на Гилджъс-Алекзандър (ВИДЕО) Оклахома остави Милуоки без аргументи след лекция на Гилджъс-Алекзандър (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Монтана 2003 не се смили над Рилски спортист в Адриатическата лига Монтана 2003 не се смили над Рилски спортист в Адриатическата лига
Чете се за: 02:50 мин.
Трипъл-дабъл за Лука Дончич помогна на Лейкърс да спечели срещу Денвър Нъгетс Трипъл-дабъл за Лука Дончич помогна на Лейкърс да спечели срещу Денвър Нъгетс
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти -...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за...
Чете се за: 07:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ