Везенков спаси кожата на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков се отличи в най-важните моменти и се погрижи Олимпиакос да извоюва четвърти пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници надделяха над Анадолу Ефес със 74:68 в среща от 24-ия кръг, изиграна в Баскетболния център за развитие. Селекцията на Йоргос Барцокас показа две лица през първото и второто полувреме, но във финалните акорди удържа успеха и нанесе осмо последователно поражение в турнира на богатите за състава, воден от Пабло Ласо.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе поставен в стартовата петица и се спаси кожата на гърците именно в края, когато отбеляза две ключови стрелби. Българският национал спази традицията и поведе колоната на реализаторите, като сътвори рецитал в откриващата четвърт. Крилото се прибра в съблекалнята с 19 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 чадър за 26 минути, прекарани на паркета. При стрелбата крилото бе 5/8 от средна дистанция, 1/6 отвъд дъгата и 6/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" имат 15 победи и 8 загуби, което им отрежда четвъртото място във временното класиране в турнира на богатите, а турците продължават с ужасното си представяне, намирайки се на последната 20-та позиция с 6 успеха и 18 поражения. На 29 януари (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Барселона, докато Анадолу ще има визита на Фенербахче.

Точният мерник на Тайлър Дорси тласна гостите към ранното водачество в откриващите минути. Единствено Ерджан Османи успяваше да даде тон на домакините в офанзивен план, но Александър Везенков се включи на убийствен режим и отбеляза толкова, колкото турският отбор за встъпителния период, за да могат гърците да си извоюват аванс от 12 точки.

Донтей Хол, Тайсън Уорд и Еван Фурние поеха щафетата от българина в хода на следващата десетка, което бе достатъчно да остави спокойствието в редиците на „червено-белите“. Сейбън Лий и Пи Джей Доужър бяха единствената светлина в тунела за турците, а тимът от Пирея не намали оборотите и се оттегли в съблекалнята при 48:31.

Ролите на паркета се размениха на старта на третата част, когато вдъхновената игра в защита, съчетана с точните стрелби на Османи и Доужър, дадоха тон на турците да осигурят усещане за интрига. Трудностите в нападение за гостите бяха видими, но това не ги спря да си извоюват 7-точков актив след 30 минути игрово време.

Отборът от Истанбул не се отказа от мисълта за нов щурм, този път дело на Ник Уайлър-Баб и Лий, които се погрижиха активът му да бъде редуциран само до 3 точки с по-малко от 5 минути, оставащи на часовника. Последва реакция от страна на Везенков и Дорси, като двамата дадоха глътка въздух на гърците, които до финалната сирена удържаха отчаяните опити на своите съперници.

Еван Фурние и Тайлър Дорси се разписаха с по 11 точки за "червено-белите". Донтей Хол се отчете с 10 и 7 борби.

Пи Джей Доужър отвърна за Анадолу с 16 точки. Сейбън Лий записа 13, 5 асистенции и 5 откраднати топки, Ердан Османи регистрира 10 и 7 борби.