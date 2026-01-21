Монтана 2003 не се смили над Рилски спортист в Адриатическата лига

Монтана 2003 се върна на победния път в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев спечели българския сблъсък, след като срази Рилски спортист със 79:53 в мач от 11-ия кръг. В зала „Младост“ действащите шампионки в женската А група наклониха везните в своя полза до известна степен през първото полувреме, а в хода на второто окончателно убиха интригата, нанасяйки трето последователно поражение на момичетата на Маргарита Маринкова в турнира.

„Белите“ остават на върха във временното класиране с осем победи и две загуби в класирането, а Рилецо заема петото място с два успеха и седем поражения. Следващият мач за Монтана в надпреварата ще бъде на 4 февруари, когато ще гостува на Партизан 1953. От своя страна Рилски ще приеме именно сръбкините 28 януари (сряда).

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от WABA League (@wabaleague)





Стартът предложи размяна на серии. Даниела Уолън даде тон за ранното водачество на домакините. Постепенно Деница Манолова и Димана Костова се разиграха, за да могат гостите да се преборят за обрат и да се изстрелят с 6 точки напред след 10 минути игра.

Размяната на серии отново бе на преден план за начало на втората част. Постепенно Дания Дейвис-Стюърт взе нещата в свои ръце и позволи на „белите“ да овладеят инициативата, за да се изстрелят на голямата почивка при 35:27.

Дейвис-Стюърт и Радостина Христова се отличиха при подновяването на играта, което доведе и до първи двуцифрен актив за актуалните шампионки в женската А група. Проблясъците на Костова не свършиха работата за Рилецо, а Ралица Кенарева и Микаела Дамянова направиха така, че действащите носителки на Купата на България да се откъснат с 22 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка Домакините не допуснаха колебания и сложиха точка на спора.

Дания Дейвис-Стюърт финишира с 18 точки и 11 борби за Монтана. Даниела Уолън (6 овладени под двата ринга топки), Микаела Дамянова (6 овладени под двата коша топки и 6 асистенции) записаха по 16 точки. Радостина Христова има 11 точки и 5 борби.

Ивана Бонева и Димана Костова отбелязаха по 14 точки за Рилски.