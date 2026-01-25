Йордан Минчев на ниво за Кемниц в Германия



Йордан Минчев отново демонстрира на какво е способен, но Кемниц допусна четвърта поредна грешна стъпка в Бундеслигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха при визитата си на Олденбург след 72:89 в мач от 17-ия кръг.

Минчев започна сред титулярите и не разочарова. Българският национал поведе листата на реализаторите и се отчете с дабъл-дабъл за участника в Еврокъп. Крилото се отличи със 17 точки, 11 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 33 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/4 от средно разстояние, 2/3 зад дъгата и 7/9 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си седем победи и деset загуби в германския елит, което продължава да им отрежда 12-то място във временното класиране. На 31 януари (събота) Минчев и компания ще бъдат гости на Хамбург.

Гостите държаха нещата в свои ръце през първото полувреме, спечелено с 47:39. При подновяването на играта домакините постепенно обърнаха хода на събитията и сложиха точка на спора.