Солиден Милър-Макинтайър и три поред за Цървена звезда в Евролигата

Коди Милър-Макинтайър бе сред основните фигури за третия пореден успех на Цървена звезда в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отказаха Виртус Болоня със 102:93 в мач от 24-ия кръг. Във "Виртус Сегафредо Арена" първото полувреме имаше своите наченки на интрига, но момчетата на Саша Обрадович наложиха волята си през второто и нанесоха второ последователно поражение в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент за играчите на Душко Иванович.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и не разочарова. Българският национал допринесе за успеха с дабъл-дабъл. Гардът завърши с 10 точки, 5 борби, 12 асистенции 1 открадната топка за 24 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/7 от средно разстояние и 2/2 зад дъгата.

Така сърбите имат 14 победи и 10 загуби, като това ги поставя на десетото място във временното класиране, а италианците са 11-и с 11 успеха и 13 поражения. На 30 януари (петък) Милър-Макинтайър и компания ще приемат Дубай. От своя страна Виртус ще бъде гост на Монако.

Джордан Нуора и Донатас Мотеюнас направиха така, че водачеството да се озове на бърза ръка да в редиците на гостите на старта. Въпреки че последва пробуждане на Карсън Едуардс, Дерик Алстън – младши и Мохамед Диуф, които провокираха обрат, Никола Калинич се постара сърбите да имат аванс от 5 точки след 10 минути игра.

Джаред Бътлър и Семи Оджелей дадоха тон на „звездашите“ по пътя към двуцифрената разлика в началото на втория период. Точните стрелби на Салиу Нианг, Едуардс и Диуф позволиха на италианците да надигнат глава, но отборът от Белград имаше повече аргументи в нападение и се изстреля на голямата почивка при 57:52.

Участникът в Адриатическата лига увеличи значително оборотите при подновяването на играта, за да си извоюва двуцифрена разлика основно чрез Чима Монеке и Бътлър. „Черно-белите“ все по-трудно намираха отговор и гостите се пребориха за аванс от 14 точки в края на предпоследната част. Във финалната десетка сърбите не намалиха оборотите и до края не погледнаха назад.

Джаред Бътлър бе над всички за "звездашите" с 16 точки и 6 асистенции. Джордан Нуора наниза 15 точки, Никола Калинич и Чима Монеке (овладени под двата ринга топки) имат по 13. Ибука Изундо приключи с 12 и 10 овладени под двата коша топки, Семи Оджелей реализира 11.

Мохамед Диуф записа 21 точки и 9 борби за Виртус. Дерик Алстон - джуниър отбеляза 18 точки, Мат Морган наниза 14.