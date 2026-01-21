Милър-Макинтайър и Цървена звезда разочароваха Монако (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър имаше своите моменти и допринесе за втория последователен успех в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници оцеляха срещу Монако със 100:96 след продължение в мач от 23-ия кръг.

Милър-Макинтайър започна сред титулярите и присъствието му не остана незабелязано. Българският национал не бе далече от трипъл-дабъл. Гардът завърши с 8 точки, 6 борби, 11 асистенции и 2 откраднати топки за 36 минути в игра. При стрелбата си той бе 4/5 от средно разстояние и 0/2 от далечно разстояние.

Баскетболистите на Саша Обрадович продължават да се намират на десетата позиция с 13 успеха и 10 поражения. От своя страна момчетата на Ник Калатес заемат третото място с 15 победа и 8 загуби. На 23 януари (петък) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат гости на Виртус Болоня, а ден по-рано Монако ще гостува на Реал Мадрид.

Джордан Нуора и Донатас Мотеюнас направиха така, че гостите да овладеят инициативата на старта за двуцифрен аванс. Въпреки че Джарон Блосъмгейм и Алфа Диало загатнаха за потенциала в нападение на домакините, сърбите имаха последната дума и се пребориха за аванс от 6 точки след 10 минути игра.

Семи Оджелей и Ибука Изундо дадоха още по-импулс на „звездашите“, които в хода на втората част се отскубнаха с двуцифрен аванс. „Монегаските“ се съвзеха с помощта на Даниъл Тайс и Майк Джеймс, но отборът от Белград се изстреля при 50:44 на голямата почивка.

Участникът в Адриатическата лига запази лидерството си и при подновяването на играта. Постепенно тимът от Княжеството заложи на Ели Окобо и Блосъмгейм, за да обърне хода на събитията и да си издейства преднина от 3 точки в края на предпоследния период.

Домакините не спряха дотук и поставиха силно начало на финалната десетка, в която докосваха двуцифрената преднина чрез рецитал на Матю Стразел и Никола Миротич. Щурм, дело на Джаред Бътлър и Изундо, осигури възможността на гостите да поставят равенството на таблото в последните 10 секунди. Атака по-късно Джеймс не успя зад дъгата и развръзката остана за продължението.

Точните стрелби на Нуора и Оджелей позволиха на сърбите да се сдобият еднолично с водачеството в допълнителните 5 минути. До края на продължението „монегаските“ не успяха да отговорят подобаващо и това бе всичко.

Ибука Изундо блесна за „звездашите“ с 22 точки и 12 борби. Джордан Нуора приключи с 18 и 6 овладени под двата ринга топки, Семи Оджелей отбеляза 16 точки.

Алфа Диало приключи с 19 точки и 6 борби. Ели Окобо (7 асистенции) и Джарън Блосъмгейм (5 овладени под двата ринга