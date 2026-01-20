Шоу на Везенков отчая Макаби в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков за пореден път даде да се разбере, че няма спиране и изведе Олимпиакос до трети пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Макаби Тел Авив със 100:93 в среща от 23-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас демонстрира своя офанзивен потенциал в хода на мача, а в заключителната четвърт отблъсна щурма на състава, воден от Одед Каташ.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и отново показа защо е един от най-класните играчи в Европа. Българският национал влезе за пореден път в ролята на топреализатор и се доближи до дабъл-дабъл. Крилото се отличи с 28 точки, 6 борби и 1 асистенция за 27 игрови минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти перфектен - 4/6 от средна дистанция, 6/8 зад арката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гърците се придвижиха до четвъртото място във временното класиране 14 победи и 8 загуби, а израелците се намират на незавидната 14-та позиция с 9 успеха и 14 поражения. На 22 януари (четвъртък) Везенков и компания ще имат визита на Анадолу Ефес, докато Макаби ще домакинства на Панатинайкос.

Откриващите минути предложиха дъжд от точни стрели и размяна на серии. Джими Кларк, Джейлън Хоарад и Роман Соркин комбинираха своите усилия за гостите, докато от другата страна Александър Везенков създаваше проблеми на израелската защита и се погрижи домакините да си издействат аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Еван Фурние, Тайсън Уорд и Тайрик Джоунс поеха щафетата от своя съотборник в началото на следващата десетка, когато нападението на гърците вървеше по ноти по пътя към двуцифрената разлика. Верните решение на израелците се брояха на пръсти и „червено-белите“ нямаха спиране, за да се оттеглят в съблекалнята при 58:34.

„Делфините“ поставиха солиден старт на третата част в опит да отвърнат на удара чрез О‘Шей Брисет и Габриел Лиунберг, които не бяха далече от мечтата авансът да падне до едноцифрени изражения. За пореден път Везенков попадна под светлините на прожекторите и тласна тима от Пирея с 14-точков актив след 30 минути игрово време.

Отборът от Израел не развя бялото знаме и при откриването на заключителната четвърт, тъй като мисията им да стопят изоставането си под едноцифрени изражения се оказа успешна със съдействието на Джефри Даутин – младши. Последва поредна лекция от страна на домакините, този път дело на Никола Милутинов, Алек Питърс и Везенков, които до финалната сирена не позволиха на израелците да мечтаят за нещо повече.

Никола Милутинов се разписа с 13 точки и 9 борби за гърците. Еван Фурние се отчете с 12 и 9 асистенции. Томас Уолкъп завърши с 10 и 9 завършващи подавания.

Роман Соркин отвърна за Макаби с 21 точки. Джефри Доутин - младши се разписа с 15, Джейлън Хорад (6 борби) и О'Шей Брисет добавиха по 11. Габриел Лунберг записа 10 и 7 асистенции.