Апоел увенча успешно завръщането си на българска земя (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Израелците надделяха над Анадолу Ефес и продължават успешния си ход в Евролигата.

Апоел увенча успешно завръщането си на българска земя (ВИДЕО)
Снимка: euroleaguebasketball/X
Апоел Тел Авив се завърна победоносно на българска земя и постигна трети пореден успех в Евролигата. Баскетболистите на Димитрис Итудис надделяха над Анадолу Еефес със 71:66 в мач от 23-ия кръг, който се изигра в "Арена 8888". Тимът, домакинстващ до скоро в родната столица, бе догонващ през първото полувреме, но през второто показа доста по-добро лице и ликува в края, за да нанесе седмо последователно поражение на момчетата на Пабло ласо в турнира на богатите.

Израелците продължават да се намират на върха във временното класиране с 16 успеха и 6 поражения, а турците заемат последното 20-то място с 6 успеха и 17 поражения. На 23 януари (петък) Апоел ще гостува на Партизан. От своя страна Анадолу ще приеме Олимпиакос ден по-рано.

Стартът премина под знака на слабата резултатност, като и двата отбора опипваха почвата. Това обаче не спря Сейбън Лий и Айзея Кординие да дадат тон на гостите за аванс от 5 точки в края на дебютната част.

Пи Джей Доужър и Лий поведоха турците към двуцифрената разлика в хода на втория период. Въпреки трудностите да намерят точните реализатори, домакините не бяха далече от мисълта за обрат, но Лий напомни за себе си и турците се изстреляха на голямата почивка при 43:33.

Израелците включиха на друга скорост в защита при подновяването на играта, а пробуждането на Илайджа Брайънт, Ишмаил Уейнрайт и Дан Отуру провокираха обрата. Последва отговор на Доужър и Лий, които помогнаха на отбора от Истанбул да стигне до аванс от 3 точки в края на третата четвърт.

Интригата във финалната десетка се заплете и честата смяна на водачеството затвърди тези думи, а заплахи не липсваха и от двете страни. Кош на Крис Джоунс осигури на „червените“ аванс от 2 точки в последните 2 минути. В ответната атака Ник Уайър-Баб бе точен само веднъж от наказателната линия, а Джоунс и Отуру се разписаха по веднъж, за да пратят радостта в лагера на дебютанта в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Крис Джоунс наниза 16 точки за Апоел, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Ишмаил Уейнрайт приключи с 13, Илайджа Брайънт завърши с 12 и 6 борби.

Сейбън Лий блесна с 20 точки за Анадолу. Пи Джей Доужър финишира с 15, Ерджан Османи има 10 и 7 борби.

#Евролига 2025/26 #БК Анадолу Ефес #БК Апоел Тел Авив

