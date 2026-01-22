Фенербахче изстрада победата срещу италианци в Евролигата

Фенербахче се пребори за втори пореден и общо 15-и успех в Евролигата. Актуалните първенци в турнира на богатите оцеляха при гостуването си на Вирус Болоня след 85:80 в мач от 23-ия кръг.

Турците са втори във временното класиране с 15-7, на една победа от лидера Апоел Тел Авив, като и двата състава са изиграли по 22 мача.

Италианският състав допусна втора загуба в последните си три двубоя и заема 11-а позиция с 11 успеха от 23 мача.

Домакините от Болоня имаха 7 точки преднина на почивката - 47:40 след по-добро първо полувреме. Фенербахче направи отлична трета четвърт, в която осъществи обрат до 65:60 в своя полза, а до края удържа крайния успеха.

Най-резултатен за гостите от Истанбул беше Тейлън Хортън-Тъкър с 28 точки и 3 асистенции, докато за Виртус Болоня Карсън Едуардс се отличи с 35 точки, 2 борби и 2 асистенции.

Тази вечер и в петък предстоят срещите от 24-ия кръг на Евролигата, като довечера Олимпиакос на българина Александър Везенков ще гостува на турския Анадолу Ефес.