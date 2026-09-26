НА ЖИВО: Лига на нациите: България - Люксембург - 1:1, Леандро Барейро изравни

Положения не липсваха още в дебютните минути, като първото бе за домакините. Здравко Димитров засече с глава центриране от свободен удар, което не доведе до някаква сериозна опасност.

Гостите отговориха с два изстрела. Първият дойде от Даниел Синани, който изскочи зад българската защита и стреля покрай вратата, пазена от Даниел Наумов. Последва шут от далечна дистанция и на Леандро Барейро, като той мина покрай лявата греда.

В 11-та минута българите също дадоха отговор. Теодор Иванов комбинира със Здравко Димитров, а последният нанесе удар, оказал се лесен за Антони Морис, който улови топката.

7 минути по-късно „лъвовете“ удариха първи. Димитров получи дълъг пас и видя зад гърба си Димитър Велковски. Последният намери пусна пас в наказателното поле, където Асен Чандъров получи и реализира отблизо за 1:0.

В 33-та минута „трикольорите“ Емил Ценов опита опасен удар, но Морис реагира навреме и изби в корнер.

В 37-та минута Великото херцогство намери пътя към равенството. Барейро опита двойно подаване с Хамза Кадамани. Българската защита не се ориентира добре, особено Кристиан Димитров, който допусна топката да му мине под краката. Това позволи и на Барейро да прати топката във вратата на Наумов.

Гостуващият отбор можеше да обърне изцяло хода на събитията. Кадамани се освободи от опеката на Теодор Иванов, стреляйки от воле, но топката мина малко над напречната греда.

Българският национален отбор по футбол открива своето участие в Лигата на нациите. Селекцията на Александър Димитров ще домакинства на Люксембург в мач от първия кръг в група L на Лига C4. Срещата на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив ще стартира от 19:00 часа.

Българите нямат загуба до момента в своята история срещу Великото херцогство. „Лъвовете“ могат да се похвалят 14 победи, като в 17 мача са допуснали само 3 загуби в съперничеството си с този съперник.

Главен съдия на мача е Сандер ван дер Ейк от Нидерландия.

България: 1. Даниел Наумов – 21. Димитър Велковски, 15. Теодор Иванов, 5. Кристиан Димитров (К), 19. Иван Турицов – 14. Асен Чандъров, 4. Илия Груев, 6. Емил Ценов – 10. Здравко Димитров, 20. Лукас Петков, 11. Георги Русев

Селекционер: Александър Димитров

Люксембург: 1. Антони Морис – 18. Лаурент Янс, 22. Енес Махмутович, 13. Дирк Карлсон, 4. Флориан Бонхент – 16. Леандро Барейро, 6. Томас Морейра – 11. Венсан Тил, 10. Данел Синани, 7. Айман Дардари – 17. Хамза Кадамани

Селекционер: Джеф Щрасер