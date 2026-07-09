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НА ЖИВО: Парламентът гледа на второ четене промени в Закона за кредитните институции

Николай Минков от Николай Минков
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Парламентът събра кворум от 181 народни представители и започна работа с второ четене на Закона за кредитните институции от 174 страници. Днес ще се ще обсъди на второ четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. Това е точка първа в приетия дневен ред за пленарното заседание.

При първото четене на измененията, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че се въвеждат две европейски директиви, предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг, за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения.

С промените се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), както и на регламентацията за извършване на оценки за надеждност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Съгласно европейска директива нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 г., не остава на длъжност повече от 14 години.

Част от измененията се отнасят до надзорните правомощия, санкциите, клоновете от трети държави и рисковете от екологичен, социален и управленски характер.

С оглед присъединяването на България към еврозоната се предлагат и изменения в Закона за банковата несъстоятелност и Закона за гарантиране на влоговете в банките, свързани с разпределението на правомощията на Европейската централна банка и БНБ във връзка с осъществявания от тях пруденциален надзор.

В програмата за днес е проект на решение за приемане на Изменение на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“.

#заседание #Парламент

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