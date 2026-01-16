БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Редовно заседание и блицконтрол в днешната програма на депутатите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази

Премиерът и заместник министър-председателите ще отговарят на актуални устни въпроси

Слушай новината

Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в днешната програма за работа на депутатите.

Според правилника за работа на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, зададени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

В редовния парламентарен контрол ще участват вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов, както и министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов.

#блицконтрол #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Застудяване и валежи и сняг от утре
3
Застудяване и валежи и сняг от утре
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
5
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София
6
Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Политика

Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Управляващи и опозиция в НС се скараха заради боклука на София Управляващи и опозиция в НС се скараха заради боклука на София
Чете се за: 04:20 мин.
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток" Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток"
Чете се за: 03:40 мин.
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
Чете се за: 02:10 мин.
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.

Водещи новини

Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София
Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Добрич обявява грипна епидемия
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тръмп не се отказва от Гренландия
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ