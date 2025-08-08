Национален мотосъбор започва в Разград, ще продължи до неделя

Разград отново ще бъде домакин на Националния мотосъбор, който се организира от мотоклуб „Лудогорски братя“. Официалното откриване на традиционния събор, който ежегодно събира хиляди почитатели на мотоциклетите и свободния дух, е тази вечер на поляната в местността Пчелина. Събитието ще продължи три дни в периода от 8 до 10 август, а организаторите от Разградския мотоклуб са подготвили много игри и изненади за почитателите на моторите, рок музиката и бирата.

Предвидени са интересни игри с щафетен характер за малки и големи, ще има дефиле на ретро машини, тунинг, шумен мотор и множество активности, които ще бъдат обявени след откриването. За първи път тази година гостите ще станат свидетели на нещо, което не е имало досега в Разград – „Глобусът на смъртта“ – изпълнение на акробати с мотори. В петък гостите ще могат да видят концерта на група DIVERSITY, а в събота – на Tsena Koev § band. В събота по обяд ще се състои традиционната почетна обиколка на Разград.

Разградският мотоклуб „Лудогорски братя“ е домакин на Националният мотосъбор от 2004 година, но през 2017 година организацията на събора бива прекъсната за период от шест години. Мотосъбитието е възстановено през лятото на 2023 година, когато след дълго прекъсване почитатели на моторите и рока се събраха отново в разградската местност Пчелина.