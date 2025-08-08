БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Национален мотосъбор започва в Разград, ще продължи до неделя

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Национален мотосъбор започва в Разград, ще продължи до неделя
Слушай новината

Разград отново ще бъде домакин на Националния мотосъбор, който се организира от мотоклуб „Лудогорски братя“. Официалното откриване на традиционния събор, който ежегодно събира хиляди почитатели на мотоциклетите и свободния дух, е тази вечер на поляната в местността Пчелина. Събитието ще продължи три дни в периода от 8 до 10 август, а организаторите от Разградския мотоклуб са подготвили много игри и изненади за почитателите на моторите, рок музиката и бирата.

Предвидени са интересни игри с щафетен характер за малки и големи, ще има дефиле на ретро машини, тунинг, шумен мотор и множество активности, които ще бъдат обявени след откриването. За първи път тази година гостите ще станат свидетели на нещо, което не е имало досега в Разград – „Глобусът на смъртта“ – изпълнение на акробати с мотори. В петък гостите ще могат да видят концерта на група DIVERSITY, а в събота – на Tsena Koev § band. В събота по обяд ще се състои традиционната почетна обиколка на Разград.

Разградският мотоклуб „Лудогорски братя“ е домакин на Националният мотосъбор от 2004 година, но през 2017 година организацията на събора бива прекъсната за период от шест години. Мотосъбитието е възстановено през лятото на 2023 година, когато след дълго прекъсване почитатели на моторите и рока се събраха отново в разградската местност Пчелина.

#мотосъбор #Разград

Последвайте ни

ТОП 24

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
2
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
4
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
5
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
6
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Регионални

Издирват тялото на 18-годишен младеж в морето край Приморско
Издирват тялото на 18-годишен младеж в морето край Приморско
Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино
Чете се за: 01:55 мин.
Ликвидирани са животните от огнището с шарка в Павел баня Ликвидирани са животните от огнището с шарка в Павел баня
Чете се за: 01:12 мин.
Тодор Чобанов: Фантазии са твърденията, че ще се строи нова сграда върху Античния амфитеатър в София Тодор Чобанов: Фантазии са твърденията, че ще се строи нова сграда върху Античния амфитеатър в София
Чете се за: 08:02 мин.
Цените в лева и евро: На тържището в Първенец са почти готови за промяната Цените в лева и евро: На тържището в Първенец са почти готови за промяната
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО) Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино
Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с....
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и в евро От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и в евро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тодор Чобанов: Фантазии са твърденията, че ще се строи нова сграда върху Античния амфитеатър в София Тодор Чобанов: Фантазии са твърденията, че ще се строи нова сграда върху Античния амфитеатър в София
Чете се за: 08:02 мин.
У нас
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.": Дебора с първи коментар след пускането на Георги Георгиев на свобода "Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.": Дебора с първи коментар след пускането на Георги Георгиев на свобода
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Пълна окупация на град Газа одобри Израелският кабинет по сигурността
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Тръмп е готов на разговор с Путин без среща със Зеленски
Чете се за: 01:30 мин.
По света
50 млн. долара за Мадуро: САЩ търсят информация, с която да...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ