БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националите направиха подиум тренировка преди световното по спортна гимнастика за юноши и девойки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

На тренировката, освен треньорите на момчетата Александър Марков и Делян Димитров, присъства и международният съдия в мъжкото направление Сергей Стоянов.

спортна гимнастика
Снимка: БФ Гимнастика
Слушай новината

Йоан Иванов, Наско Миков и Никълъс Наков направиха отлична подиум тренировка преди световното първенство в Манила (Филипините).

На тренировката, освен треньорите на момчетата Александър Марков и Делян Димитров, присъства и международният съдия в мъжкото направление Сергей Стоянов.

Плътно до състезателите е и президентът на Българската федерация по гимнастика и олимпийски вицешампион на висилка от Игрите в Атланта – Красимир Дунев.

„Доволен съм от представянето на момчетата. Допуснаха минимални грешки, но мисля, че до старта на първенството ще успеем да ги отстраним. Най-важното е състезателите да запазят спокойствие и концентрация. Надявам се, че ще се справят“, коментира Дунев.

#световно първенство по спортна гимнастика в Манила

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
2
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
3
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
4
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
5
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Още

Столична община и Фондация "София – европейска столица на спорта" организират благотворителен търг
Столична община и Фондация "София – европейска столица на спорта" организират благотворителен търг
СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второ дело СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второ дело
Чете се за: 02:05 мин.
Спортни новини 18.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 18.11.2025 г., 12:25 ч.
Весела Лечева участва в среща за спорта в Европа с Кърсти Ковънтри Весела Лечева участва в среща за спорта в Европа с Кърсти Ковънтри
Чете се за: 04:00 мин.
Спортни новини 18.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 18.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 17.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.11.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Глобален срив на "Cloudflare" направи недостъпни сайтове...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ