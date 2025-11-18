Националите направиха подиум тренировка преди световното по спортна гимнастика за юноши и девойки

Йоан Иванов, Наско Миков и Никълъс Наков направиха отлична подиум тренировка преди световното първенство в Манила (Филипините).

На тренировката, освен треньорите на момчетата Александър Марков и Делян Димитров, присъства и международният съдия в мъжкото направление Сергей Стоянов.

Плътно до състезателите е и президентът на Българската федерация по гимнастика и олимпийски вицешампион на висилка от Игрите в Атланта – Красимир Дунев.