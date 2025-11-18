СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второ дело

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Това е второ поредно решение на СГС, потвърждаващо законността на избора на Весела Лечева и последвалите гласувания на общото събрание, написаха от юридическия екип на избраната за председател на БОК.

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева и по второто от делата, които бяха заведени срещу избора за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), както и на съставите на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет. Това съобщиха от юридическия екип на избраната за председател на централата в открито писмо до медиите.

Ето какво написаха още от юридическия екип на Весела Лечева:

"С решение №1623 от 17 ноември 2025 г. съдия Венета Цанкова отхвърля като неоснователни предявените искове от федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) за отмяна, поради незаконосъобразност, на решенията на общото събрание на БОК от 19 март - за избор на председател (Весела Лечева), както и на съставите на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет.

Това е второ поредно решение на СГС, потвърждаващо законността на избора на Весела Лечева и последвалите гласувания на общото събрание.

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател. Тези твърдения са изцяло идентични с твърденията в останалите искови молби по другите образувани дела.

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието. Не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения.

В решението си съдът подчертава, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а всички приети решения – включително изборът на председател, Изпълнително бюро и Контролен съвет – са валидни и законосъобразни."

