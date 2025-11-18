СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второ дело

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева и по второто от делата, които бяха заведени срещу избора за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), както и на съставите на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет. Това съобщиха от юридическия екип на избраната за председател на централата в открито писмо до медиите.

Ето какво написаха още от юридическия екип на Весела Лечева: