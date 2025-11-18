БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева участва в среща за спорта в Европа с Кърсти Ковънтри

от БНТ
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Председателят на МОК бе част от събитието в Брюксел по покана на еврокомисаря Глен Микалеф.

Председателят на БОК Весела Лечева участва в среща в Европейската комисия в Брюксел по покана на еврокомисаря Глен Микалеф. Няколко часа по-късно тя бе част и от събитие на президента на МОК Кърсти Ковънтри, която е на първото си посещение в Белгия след избирането на поста.

Председателите на националните олимпийски комитети (НОК) на държавите членки на Европейския съюз, заедно с членовете на Изпълнителния комитет на Европейските олимпийски комитети (ЕОК), проведоха дискусия за бъдещето на европейския спорт с еврокомисаря по въпросите на младежта, културата и спорта в сградата на Европейската комисия.

Във втората среща в рамките на деня, водена от Ковънтри, се включиха освен президентите на Национални олимпийски комитети и представители на Международни федерации, както и спонсори и други участници в олимпийското движение.

Първата работна среща бе част от консултациите на Европейската комисия по темата „Стратегическа визия за спорта в Европа: укрепване на европейския модел на спорта“. Благодарих на еврокомисаря Микалеф, че събира за първи път на едно място представителите на Национални олимпийски комитети, ръководството на ЕОК и МОК. Европейският спорт е един от стълбовете на олимпийското движение и това бе признато от всички участници“, коментира Весела Лечева.

Председателите на Националните олимпийски комитети подчертаха и необходимостта от устойчиво и адекватно финансиране в рамките на многогодишната финансова рамка 2028-2034 за спортни организации и спортни клубове. Освен това те призоваха за продължаване на подкрепата чрез „Еразъм+ Спорт“ и по-голяма интеграция на спорта в други програми за финансиране на ЕС.

По време на разговара повдигнахме темата за по-големи инвестиции в спортна инфраструктура, които са важни за повечето европейски държави. Това ще е промяна във фокуса на някои от програмите, които в момента са насочени главно към развитието на човешкия потенциал“, добави Лечева.

По този повод европейският комисар по спорта Глен Микалеф заяви: „Нашата цел е да заложим стандарт за златен медал в координацията между ЕС и олимпийското движение. Общите ни усилията за насърчаване на доброто управление в спорта и зачитане на общите ценности, заложени както в договорите, така и в Олимпийската харта, е от съществено значение за укрепването на спорта в цяла Европа – от аматьори до професионални спортисти“.

В 7-а Европейска вечер на спорта, организирана от офиса на ЕОК в ЕС, на която Ковънтри бе специален гост, акцентът също бе върху европейския принос за олимпийското движение. Президентът на МОК информира за хода на консултациите по „Готови за бъдещето“, които се проведоха в Лозана, и в които Лечева участва в качеството си на член на комисия на МОК. Обсъдени бяха и предизвикателствата, свързани с предстоящите Олимпийски игри в Милано Кортина на фона на продължаващата война в Украйна.

Подкрепата на Европейския съюз за олимпийското движение е от решаващо значение, а ЕОК – заедно с нашите олимпийски комитети се гордеем, че сме надежден и стратегически партньор на Европейската комисия“, каза от своя страна Спирос Капралос.

Участниците във форума в Брюксел подчертаха значението на едиинна система за управление на спорта в Европа, основана на ценности и демокрация, базирана на отговорна автономност на спортните управляващи органи.

#Европейска комисия в Брюксел #Глен Микалеф #Кърсти Ковънтри #Български олимпийски комитет (БОК) #Международен олимпийски комитет (МОК) #Весела Лечева

