Монреал победи Флорида в НХЛ, Ник Сузуки с основен принос за успеха

Ник Сузуки реализира 2 гола за победата на Монреал с 3:2 след продължение като гост срещу Флорида в мач от редовния сезон от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Центърът на Канейдиънс вкара решителното попадение 3:24 минути след началото на допълнителния период. Домакините водеха с 2:0 по-малко от пет минути преди края на редовното време. Коул Коуфийлд се разписа 4:27 минути преди финалната сирена, а Сузуки изравни в самия финал на четвъртия период.

Домакините бяха взели солидна преднина след попадения на Брад Марчанд и Сам Райнхарт.

Вратарят на Монреал Сам Монтембо, който беше заменен от допълнителен нападател, направи 28 спасявания срещу бившия си отбор.

Торонто се наложи с 4:0 у дома срещу Ню Джърси. Джоузеф Уол спаси 33 удара на вратата на победителите в първия си мач без допуснато попадение през сезона.

Боби МакКан и Никълъс Рой се отличиха с по гол и асистенция за Мейпъл Лийфс. Кале Ярнкрок и Матю найс също бяха точни във вратата на Девилд, докато Никалъс Робъртсън подаде две завършващи подавания.

Вратарят Якоб Маркстрьом направи 26 спасявания на вратата на Ню Джърси. Тимът на Девилс допусна четвърто последователно поражение.

Питсбърг разгроми с 5:1 у дома Каролина след голове на Антъни Манта, вкарал на два пъти, Томи Новак, Джъстин Бразо и Сидни Крозби. Стюърт Скинър направи 27 спасявания за втората поредна победа на Пенс.

Марк Янковски беше точен за гостите, които са лидери в Източната конференция.