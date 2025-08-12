БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Национални състезателки по спортна гимнастика са на възстановителен лагер в Кранево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Сред тях е и двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева.

Национални състезателки по спортна гимнастика са на възстановителен лагер в Кранево
Снимка: Българска федерация по гимнастика
Слушай новината

21 състезателки от националните отбори по спортна гимнастика за жени и девойки са на възстановителен лагер в спортен комплекс "Аква лайф" в Кранево, съобщиха от Българската федерация по гимнастика.

Водени от двукратната европейска вицешампионка на прескок и пета на Олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева, край морето сили за новия сезон събират Елена Николова, Никол Съкълова, Теодора Боева, Виктория Венциславова, Калина Тенева, Мишел Арабаджиева, Наталия Георгиева, Кристин Кръстева, Цветомира Начева, Цвети Герчева, Ива Димитрова, Гергана Маркова, Валентина Балканджиева, Вероника Иванова, Магдалена Арсенова, Валерия Хинкова, Биляна Банева, Ксения Матанова, Деа Митрева, Симон Арабаджиева.

С тях са треньорите Филип Янев, Ивелин Иванов, Милена Мавродиева, Емил Стоименов и Йордан Павлов.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
5
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
6
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Други спортове

България със седем състезатели на световното по планинско и трейл бягане
България със седем състезатели на световното по планинско и трейл бягане
Националите ни по кикбокс се класираха за полуфиналите на Световните игри в Чънду Националите ни по кикбокс се класираха за полуфиналите на Световните игри в Чънду
Чете се за: 01:10 мин.
Спортни новини 12.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 12.08.2025 г., 12:25 ч.
Приветствие на министър Иван Пешев по случай Международния ден на младежта Приветствие на министър Иван Пешев по случай Международния ден на младежта
Чете се за: 01:45 мин.
Националният отбор по спортна аеробика пристигна в Ченджу Националният отбор по спортна аеробика пристигна в Ченджу
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 12.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 12.08.2025 г., 09:10 ч.

Водещи новини

Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ) Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ