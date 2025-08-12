Национални състезателки по спортна гимнастика са на възстановителен лагер в Кранево

21 състезателки от националните отбори по спортна гимнастика за жени и девойки са на възстановителен лагер в спортен комплекс "Аква лайф" в Кранево, съобщиха от Българската федерация по гимнастика.

Водени от двукратната европейска вицешампионка на прескок и пета на Олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева, край морето сили за новия сезон събират Елена Николова, Никол Съкълова, Теодора Боева, Виктория Венциславова, Калина Тенева, Мишел Арабаджиева, Наталия Георгиева, Кристин Кръстева, Цветомира Начева, Цвети Герчева, Ива Димитрова, Гергана Маркова, Валентина Балканджиева, Вероника Иванова, Магдалена Арсенова, Валерия Хинкова, Биляна Банева, Ксения Матанова, Деа Митрева, Симон Арабаджиева.

С тях са треньорите Филип Янев, Ивелин Иванов, Милена Мавродиева, Емил Стоименов и Йордан Павлов.