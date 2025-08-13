Националният ни отбор по баскетбол за момчета до 14 г. претърпя тежка загуба на турнира в Словени градец

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 14 години започна със загуба участието си на турнира "I Feel Slovenia Ball" в Словени градец, Словения. Играчите на треньорите Петьо Колев и Венцислав Костов загубиха от Хърватия с 50:120 в мач от първия кръг в група А.

Българите продължават участието си в надпреварата утре (четвъртък), когато ще имат за противник състава на домакините Словения, а срещата е от 20:45 часа.

Хърватите решиха всичко още през първото полувреме, което спечелиха с 56:20. При подновяването на играта националите не намериха начин да се противопоставят на своите съперници, които до края трупаха преднина без проблеми, печелейки категорично в края.

Никола Тодоров отбеляза 14 точки за България

За Хърватия Никша Злопаша завърши с 20 точки, 9 борби и 5 асистенции.