Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 03:52 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Националният ни отбор по баскетбол за момчета до 14 г. претърпя тежка загуба на турнира в Словени градец

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Българите загубиха от Хърватия с 50:120.

Националният ни отбор по баскетбол за момчета до 14 г. претърпя тежка загуба на турнира в Словени градец
Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 14 години започна със загуба участието си на турнира "I Feel Slovenia Ball" в Словени градец, Словения. Играчите на треньорите Петьо Колев и Венцислав Костов загубиха от Хърватия с 50:120 в мач от първия кръг в група А.

Българите продължават участието си в надпреварата утре (четвъртък), когато ще имат за противник състава на домакините Словения, а срещата е от 20:45 часа.

Хърватите решиха всичко още през първото полувреме, което спечелиха с 56:20. При подновяването на играта националите не намериха начин да се противопоставят на своите съперници, които до края трупаха преднина без проблеми, печелейки категорично в края.

Никола Тодоров отбеляза 14 точки за България

За Хърватия Никша Злопаша завърши с 20 точки, 9 борби и 5 асистенции.

