Националният ни отбор по футбол до 19 години отстъпи на връстниците си от Словакия в контрола

Юношеският национален отбор на България до 19 години допусна загуба с 1:3 в първата си контрола срещу Словакия, като точен за "лъвовете" бе Филип Гигов в шестата минута.

Преднината на състава ни воден от Тодор Симов бе заличена 10 минути по-късно, когато Симон Влна изпрати топката във вратата на Атанас Кехайов. Словаците стигнаха и до пълен обрат още преди края на първата част, след като се възползва от разбъркване от ъглов удар.

През втората част България опита да изравни, но при една от контраатаките на Словакия се стигна и до трето попадение, което оформи и крайния резултат.

На 9-ти септември двата отбора ще изиграят и втора контрола отново в Етрополе.

Състав на България U19: Атанас Кехайов, Емануил Няголов, Симеон Цанев, Валери Владимиров, Кристиян Ирмиев (75-Юлиан Гилов), Стивън Стоянчов, Филип Гигов, Севи Идриз (75-Антонио Марков), Васил Каймаканов (45-Александър Джамов), Борис Тодоров (45-Абдула Кичуков), Христо Аргиров (15-Мартин Георгиев).