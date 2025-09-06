БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от...
Чете се за: 03:42 мин.
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 03:42 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националният ни отбор по футбол до 19 години отстъпи на връстниците си от Словакия в контрола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

На 9-ти септември двата отбора ще изиграят и втора контрола отново в Етрополе.

Националният ни отбор по футбол до 19 години отстъпи на връстниците си от Словакия в контрола
Снимка: БФС
Слушай новината

Юношеският национален отбор на България до 19 години допусна загуба с 1:3 в първата си контрола срещу Словакия, като точен за "лъвовете" бе Филип Гигов в шестата минута.

Преднината на състава ни воден от Тодор Симов бе заличена 10 минути по-късно, когато Симон Влна изпрати топката във вратата на Атанас Кехайов. Словаците стигнаха и до пълен обрат още преди края на първата част, след като се възползва от разбъркване от ъглов удар.

През втората част България опита да изравни, но при една от контраатаките на Словакия се стигна и до трето попадение, което оформи и крайния резултат.

На 9-ти септември двата отбора ще изиграят и втора контрола отново в Етрополе.

Състав на България U19: Атанас Кехайов, Емануил Няголов, Симеон Цанев, Валери Владимиров, Кристиян Ирмиев (75-Юлиан Гилов), Стивън Стоянчов, Филип Гигов, Севи Идриз (75-Антонио Марков), Васил Каймаканов (45-Александър Джамов), Борис Тодоров (45-Абдула Кичуков), Христо Аргиров (15-Мартин Георгиев).

#Юношески национален отбор на България до 19 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
3
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
4
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
5
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
България чества 140-ата годишнина от Съединението
6
България чества 140-ата годишнина от Съединението

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Български футбол

Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач
Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач
Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава
Чете се за: 03:22 мин.
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Вили Саньол: България играе добре и ще ни бъде трудно Вили Саньол: България играе добре и ще ни бъде трудно
Чете се за: 03:32 мин.
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт" Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Кирил Котев: Наясно сме какъв мач ни очаква в Тбилиси, отиваме да покажем доста по-добра игра и много по-голяма агресия Кирил Котев: Наясно сме какъв мач ни очаква в Тбилиси, отиваме да покажем доста по-добра игра и много по-голяма агресия
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ