Националният ни отбор по волейбол за девойки до 21 г. ще играе с Полша на четвъртфинала на световното първенство

от БНТ
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Полша достигна до четвъртфиналите след категоричен успех над Пуерто Рико.

Националният ни отбор по волейбол за девойки до 21 г. ще играе с Полша на четвъртфинала на световното първенство
Отборът на Полша се наложи над Пуерто Рико с 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) на осминафиланите на световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Сурабая, Индонезия.

Полякините не оставиха никакво съмнение в превъзходството си, като бяха с класа над съперника си.

Така тимът на Полша ще бъде съперник на България на четвъртфиналите в турнира. Двубоят е в петък от 9:00 часа сутринта българско време. Преди това отборът ни воден от Драган Нешич, надигра селекцията на САЩ с 3:0.

