Волейболните националки до 21 г. продупчиха билета си за Топ 8 на световното

Българският национален отбор по волейбол за жени до 21-годишна възраст си проправи път до Топ 8 на световното първенство в Сурабая. Съставът на Драган Нешич срази САЩ с 3:0 (25:23, 25:16, 25:15) в осминафинален мач, изигран в индонезийския град.

На четвъртфиналите младите „лъвици“ ще спорят със спечелилия от двойката между Полша и Пуерто Рико.

Двата отбора тръгнаха равностойно в срещата, но след деветата точка българските националки поеха инициативата (12:9). Те диктуваха положението в следващите минути, но постепенно бяха настигнати от съперника. След 15:15 младите "лъвици" взеха преднина и доминираха почти до края (23:19), обаче "янките" набраха инерция и бяха на косъм да изравнят (24:23). Това обаче не се случи и момичетата на Драган Нешич поведоха в мача.

Във втория гейм родните представителки диктуваха ситуацията на терена, като единствено в средата (12:9) допуснаха да бъдат доближени. Те отново се мобилизираха и се откъснаха впоследствие, повеждайки с 2:0 в двубоя.

В третата част родните представителки бяха пълен хегемон и без проблем затвориха срещата, записвайки чист успех.

Най-резултатна бе Ива Дудова с 14 точки (1 ас), с 13 точки се отчете Виктория Коева (3 аса, 2 блокади). За съперника Хенли Андерсън (3 блокади).