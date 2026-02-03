Националният отбор по футзал стартира подготовка за международния турнир в Перущица

Националният отбор на България по футзал ще проведе първия си тренировъчен сбор след приключването на квалификациите за Европейското първенство. Селекцията бележи началото на нов етап в развитието на тима и ще бъде последвана от участие в приятелския международен турнир „Перущица 2026“, където „лъвовете“ ще премерят сили с отборите на Франция U23, Гърция и Молдова.

В изминалия квалификационен цикъл българският тим се изправи срещу силни съперници и натрупа ценен, макар и труден опит. Въпреки негативните резултати, мачовете дадоха ясна картина за нивото на конкуренцията в Европа и очертаха необходимостта от подмладяване, стабилизиране и изграждане на по-голяма игрова увереност.

За предстоящия турнир селекционерският щаб заложи на комбинация от опитни и перспективни футзалисти от водещите клубове в страната. Съставът показва ясно присъствието на лидера в шампионата Амиго Северозапад, който доминира с най-много повикани състезатели.

Съставът на България:

вратари: Христо Павлов (Амиго Северозапад), Стефан Михайлов (Амиго Северозапад), Мартин Асенов (Левски София Запад)

полеви: Димитър Петев (Левски София Запад), Владимир Бахъров (Амиго Северозапад), Димитър Шаламанов (Амиго Северозапад), Даниел Димов (Амиго Северозапад), Димитър Видев (Амиго Северозапад), Ивелин Кузманов (Амиго Северозапад), Мартин Стойков (Амиго Северозапад)

Николай Георгиев (Етър), Милен Иванов (Дулизелм), Димитро Жилчук (Черно Море), Веселин Геренски (Черно Море), Димитър Великов (ЦСКА).

„Перущица 2026“ ще даде възможност на националния отбор да изиграе три мача с различен стил и интензитет, като основен акцент ще бъде проверката срещу младежкия тим на Франция (U23).



Международният турнир няма да бъде просто серия от контроли, а важна стъпка в изграждането на по-конкурентоспособен национален отбор. Основната цел е подобряване на колективната игра, стабилност в защита и по-голяма ефективност в атака – елементи, които ще бъдат ключови за бъдещите международни участия на България по футзал.

График на срещите:

08.02.2026 България – Гърция 16:00 ч.

09.02.2026 България – Молдова 16:00 ч.

09.02.2026 Франция U23 – Гърция 18:00 ч.

10.02.2026 Франция U23 – Молдова 16:00 ч.

11.02.2026 България – Франция U23 14:00 ч.

11.02.2026 Гърция – Молдова 16:00 ч.