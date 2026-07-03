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Националният военноисторически музей - музей на българския дух (СНИМКИ)
от
БНТ
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08:05, 03.07.2026
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Националният военноисторически музей - музей на българския дух.
Снимки: БТА
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#НВИМ
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