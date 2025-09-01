БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Националният военноисторически музей показва знамената на Съединението

от БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
По повод Съединението на България само на 6 и 7 септември (събота и неделя), Националният военноисторически музей ще представи оригиналните знамена, свързали съдбата си с онзи знаменателен миг преди 140 години. Сред тях е знамето, под чиито дипли на 6 септември 1885 г. майор Данаил Николаев повежда подчинените му войски към центъра на Пловдив. То е трибагреник с лъв, приготвено е за Източнорумелийската милиция, но не е използвано заради статута на Областта. Именно това знаме войниците на майор Николаев целуват преди да тръгнат към Пловдив, а думите върху него "Съединение или смърт" ни пренасят в онези героични дни, когато общественият и човешкият живот се осмислят с категориите на националните идеали. Още две знамена на Марашката и чирпанската чета "Искра" – преки участници в събитията, ще припомнят за обществения подем за каузата на обединението.

Само в деня на Съединението гостите на Националния военноисторически музей ще видят и личния щандарт на Александър I, с който той пристига тържествено в Пловдив на 9 септември 1885 г. като княз на Северна и Южна България. Сериозните усилия и действия на Българската армия в защита на Съединението са представени чрез знамената на полковете на Княжество България – 1-ви, 6-и, 8-и пехотен полк и 2-ри конен полк, които спешно са съсредоточени край турската граница за отпор срещу евентуална военна реакция на Османската империя. Част от експозиционното пространство ще бъде и анимация, която онагледява ролята на войската при обединителния акт.

Наред с тези емблематични експонати, които Музеят показва рядко, при важни годишнини, в постоянната му експозиция посетителите ще имат възможността да разгледат униформи и снаряжение на войници от Българската войска и Източнорумелийската милиция, както и вещи на участници в Съединението. Сред тях са оръжие, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шашка на майор Данаил Николаев, отличия, калпак и грамота на майор Райчо Николов, отличия на капитан Коста Паница, оръжие и облекло на участници в Голямоконарската, Чирпанската и Станимашката чета и много други артефакти, които разказват истории с различен поглед към събитията отпреди 140 години. Четири анимации, свързани със Съединението и неговата защита обогатят историческия разказ. Те представят събитията в Пловдив през 1885 г., дипломатическите совалки, предприети от властта, за международно признание на Съединението и основните театри на военните действия в Сръбско-българската война.

На 6 септември Националният военноисторически музей ще работи с обичайните си входни такси и работно време, като последният вход е в 17.00 часа.

#6 септември #денят на съединението

