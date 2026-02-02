Над 12 хиляди билета продадени за Суперкупата между Лудогорец и Левски

Интересът към Суперкупата на България между Лудогорец и Левски е голям. До момента са продадени над 12 хиляди билета, съобщиха от Българска професионална футболна лига.

Във вторник, 3 февруари, след 11:00 часа ще бъдат отворени билетните каси на Национален стадион „Васил Левски“. Билети ще се продават на касите на улиците „Гурко“ и „Граф Игнатиев“. Мачът започва в 18:00 часа, а входовете на стадиона ще отворят в 16:30.

Деца до 7 години влизат безплатно с придружител, но без запазено място. За всички деца под 14 години се изисква попълване на декларация.

От лигата напомнят, че фенове с отличителни знаци на единия отбор няма да бъдат допускани в секторите на другия, дори да имат валиден билет.