Над 180 участници в инициатива за финансова грамотност в България

Над 180 училища, библиотеки и читалища от цялата страна се включват в инициативата „Да завъртим Въртележката на парите – заедно!“. Тя се провежда по повод Световната седмица на парите – между 16 и 22 март.

Инициативата съчетава обучение и творчество - децата представят специален урок под формата на театър, посветен на теми като разумното управление на парите.

Световната седмица на парите е международна кампания, която цели да научи младите хора как да бъдат отговорни към финансите си. Темата тази година е „Умните пари говорят“.

В различни населени места учениците ще представят своите спектакли пред публика – в училища, читалища и културни центрове.

Най-добрите участници ще получат награди, които ще бъдат връчени на официална церемония.