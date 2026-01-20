Наградите „Еврика“ отличават млади таланти в науката и техниката

На 28 януари ще се състои тържественото връчване на наградите Фондация „Еврика“ за 2025 година. Събитието ще бъде в НДК, където ще бъдат отличени постижения в науката, техниката, мениджмънта, изобретателството и земеделието.

Фондацията ще връчи и удостоверения на 50 ученици и студенти, които получават стипендии за учебната 2025/2026 година. Те са избрани заради изключителни постижения в области като математика, информатика, физика, химия и биология, включително и за медали от международни олимпиади.

Стипендиите носят имената на известни български учени и общественици, сред които Джон Атанасов, Никола Обрешков и Благовест Сендов. Целта е да се насърчат талантливите млади хора да продължат развитието си в науката и технологиите.

Вече 36 години фондация „Еврика“ подкрепя даровити ученици и студенти. За това време е помогнала на над 3000 млади българи с обучения, участия в международни форуми и научни проекти.