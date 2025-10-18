БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Налбантова ще спори за титлата на турнира в Прага

Спорт
19-годишната националка има една титла в кариерата си от сериите "International Challenge" в Льовен (Белгия) от 13 септември.

Калояна Налбантова
Снимка: Startphoto.bg
Калояна Налбантова достигна до финала на единично жени и си осигури медал от международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага.

Четвъртата поставена българка се наложи над водачката в схемата Вън Юй Джан (Канада) с 21:15, 21:15 за 28 минути.

Тя поведе с 18:12 по пътя си към успеха в първия гейм, а във втората част взе аванс от 20:13 и без проблеми затвори мача.

Така Налбантова записа четвърти пореден успех в надпреварата, а утре за титлата тя ще играе с победителката от мача между №3 Амалия Шулц (Дания) и №2 Акарши Кашяп (Индия).

19-годишната националка има една титла в кариерата си от сериите "International Challenge" в Льовен (Белгия) от 13 септември.

В турнира участваха още българите Димитър Янакиев и Христомира Поповска.

#Калояна Налбантова #бадминтон

