ИЗВЕСТИЯ

Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Налбантова си осигури медал от турнира в Прага

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Българската бадминтонистка се класира за полуфиналите в надпреварата на единично.

калояна налбантова стартира успех международния турнир бадминтон сериите чалънджър прага
Българската бадминтонистка Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично и си осигури медал от международния турнир от сериите "International Challenge" в Прага.

Четвъртата поставена в схемата българка се наложи на четвъртфиналите над представителката на домакините Петра Майкснерова в оспорван мач с 21:15, 22:20 за 39 минути на корта.

Така Налбантова записа трети пореден успех в надпреварата, а по-късно днес в спор за място на финала тя ще играе срещу победителката от двубоя между номер 1 в схемата Вън Юй Чжан (Канада) или Фредерике Йостергорд (Дания).

19-годишната националка има една титла в кариерата си от сериите "International Challenge" в Льовен (Белгия) от 13 септември.

#Калояна Налбантова #бадминтон

