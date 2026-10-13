БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лошото време осуети изтеглянето на кораба...
Чете се за: 01:05 мин.
Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и...
Чете се за: 01:50 мин.
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на...
Чете се за: 01:30 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за...
Чете се за: 02:15 мин.
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:52 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 03:15 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 03:17 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НАП запечата столичен ресторант след проверка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
нап запечата столичен ресторант проверка
Слушай новината

Проверка на НАП установи 11 нарушения в столичен ресторант. Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ са посетили обекта и са направили контролна покупка, при която след заплащане на сумата, не е бил издаден фискален бон. Вместо него, при искане на касова бележка от страна на тайния клиент, той е получил имитация, издадена от нефискален принтер, съобщават от пресцентъра на НАП.

След като данъчните инспектори са се легитимирали, контролните действия са продължили с инвентаризация и проверка на фискалните устройства в обекта, наличностите в касата, наличието на трудови договори на работниците и други. Заради отказ на персонала да съдейства на проверяващите на място са повикани полицаи от Първо районно управление на МВР.

Освен некоректно отчитане на продажбите, фискалните инспектори са установили още множество нарушения. Сред тях са: разлика в касовата наличност и маркираното на фискалното устройство, наличието на нефискални бонове в търговския обект, като сумите от тях и от извършената контролна покупка не са отразени на касовия апарат. В търговския обект е липсвал и кочан с касови бележки, каквото е изискването на Наредба Н-18. От работещите на място, само един е имал трудов договор с дружеството, собственик на ресторанта, а останалите с друга фирма.

Поради съмнения за манипулиране и осъществяване на дистанционен достъп до програмния продукт и компютъра в заведението, проверяващите са запечатили ресторанта за една нощ, за да обезпечат информацията от софтуера за управление на продажбите и да осигурят безпрепятствено протичане на инвентаризацията и последващи контролни действия.

#запечата #след проверка #столичен ресторант #НАП

Последвайте ни

ТОП 24

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
1
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
2
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
3
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
4
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
5
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери
6
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
4
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Регионални

Премахнати са 150 сухи и опасни дървета в парка "Врана"
Премахнати са 150 сухи и опасни дървета в парка "Врана"
Административният съд в Пловдив реши да не затвори болницата, в която почина 6-годишно дете Административният съд в Пловдив реши да не затвори болницата, в която почина 6-годишно дете
Чете се за: 00:57 мин.
11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО) 11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:47 мин.
В Деня на белия бастун: Незрящи във Варна искат градската среда да стане по-достъпна В Деня на белия бастун: Незрящи във Варна искат градската среда да стане по-достъпна
Чете се за: 02:50 мин.
Промени в движението в центъра на София утре заради протест на КНСБ Промени в движението в центъра на София утре заради протест на КНСБ
Чете се за: 01:37 мин.
Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Ударите в Черно море са сред основните теми на срещата на върха в Брюксел
Ударите в Черно море са сред основните теми на срещата на върха в...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
Чете се за: 04:00 мин.
80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри” 80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Аферата „Баба Алино“: Община Варна сезира прокуратурата...
Чете се за: 01:37 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ