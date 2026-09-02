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Напрежение на "Александър Шаламанов“ след обрата на Левски

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Спорт
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Фенове на Славия изкъртиха седалки и замеряха ВИП ложата с предмети, а охраната се намеси, за да овладее ситуацията

Напрежение на "Александър Шаламанов“ след обрата на Левски
Снимка: Startphoto.bg
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Сериозно напрежение по трибуните беляза края на столичното дерби между Славия и Левски, завършило с победа на "сините“ с 2:1 на стадион "Александър Шаламанов“.

Недоволството сред част от привържениците на домакините ескалира след второто попадение на Левски, с което гостите стигнаха до пълен обрат. Хуан Переа се разписа в 75-ата минута и даде преднина на "сините“.

След гола част от феновете на Славия започнаха да хвърлят различни предмети към ВИП ложата. Според информацията на Sportal.bg са били изкъртени и няколко седалки, които също са полетели към ложата, а от трибуните са били хвърляни и бутилки.

Причината за реакцията на привържениците е била поведението на един от стюардите на стадиона. По информация на изданието той е носил фланелка на Локомотив София и е демонстрирал радост след попадението на Левски, което е предизвикало гнева на част от агитката.

Наложила се е намесата на охранителите, които са успели да овладеят ситуацията след допълнителни разправии. Впоследствие голяма част от привържениците са напуснали стадиона и до по-сериозна ескалация не се е стигнало.

Останалите на трибуните фенове на Славия са продължили протеста си, като са запели песни срещу президента на клуба Венцеслав Стефанов.



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