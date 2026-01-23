НАСА отбелязa 40 години от катастрофата на "Чалънджър"

Семействата на астронавтите, загинали при катастрофата с космическата совалка "Чалънджър", се събраха на мястото на изстрелване, за да отбележат годишнина от трагедията, станала преди 40 години, предаде Асошиейтед прес.

Всичките седем души на борда загинаха, когато "Чалънджър" се разпадна след излитането си на 28 януари 1986 г. На възпоменателната церемония в космическия център "Кенеди" Алисън Смит Балч - дъщерята на пилота на "Чалънджър" Майкъл Смит, каза през сълзи, че животът ѝ завинаги се е променил онази мразовита сутрин, както и животът на много други.

"В този смисъл", каза тя на стотиците опечалени, "ние всички сме част от тази история". "Всеки ден ми липсва Майк", добави вдовицата му Джейн Смит-Холкот.

Инцидентът стана, след като, поради изключително ниските температури, уплътнителите в десния твърдогоривен ракетен ускорител на "Чалънджър" се повреждат, което причинява разпадането на совалката 73 секунди след излитането, припомня АП.

Заместник-директорът на космическия център "Кенеди" Келвин Манинг, каза, че тези болезнени уроци изискват постоянна бдителност "сега повече от всякога", тъй като ракетите се изстрелват почти всеки ден, а следващият астронавт ще бъдат изстрелян до Луната само след седмици.

25 имена са издълбани в черния гранит с огледално покритие в космическия център "Кенеди": седемте души от "Чалънджър", седемте, загинали при катастрофата с "Колумбия" на 1 февруари 2003 г., тримата загинали при пожара в "Аполо 1" на 27 януари 1967 г. и всички загинали при самолетни и други инциденти на работното място. Роднини на загиналите екипажи на "Колумбия" и "Аполо" също присъстваха на Деня на паметта на НАСА, който се провежда всяка година в четвъртия четвъртък на януари.

"Винаги се чудиш какво биха могли да постигнат, ако бяха живели по-дълго", каза Лоуел Грисъм, брат на командира на "Аполо 1" Гъс Грисъм, цитиран от АП.

Космическата агенция проведе церемонии и в Националното гробище "Арлингтън" във Вирджиния и в космическия център "Джонсън" в Хюстън.