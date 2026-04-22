Кирил Милов триумфира отново на европейския връх!...
Чете се за: 03:10 мин.
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не...
Чете се за: 02:02 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав...
Чете се за: 24:35 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

НАСА представи новия си космически телескоп "Роман"

от БНТ , Източник: БТА
Телескопът е разработван повече от десетилетие и струва 4 млрд. долара

НАСА представи новия си космически телескоп "Роман", предназначен да сканира големи части от Вселената в търсене на екзопланети, както и да търси отговорите на големите загадки на физиката, каквито са тъмната материя и тъмната енергия, предаде АФП.

Разработван в продължение на повече от десетилетие на стойност над 4 милиарда щатски долара, телескопът е кръстен на Нанси Грейс Роман, която е сред водещите американски астрономи. Тя е наричана "майката на "Хъбъл" по името на друг емблематичен телескоп на НАСА.

Телескопът от най-ново поколение ще предостави на Земята нов "Атлас на Вселената", каза ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман от центъра "Годард" на американската космическа агенция в Мериленд, където приключи сглобяването на съоръжението.

С височина над 12 метра, сребристият телескоп, снабден с огромни слънчеви панели, ще бъде транспортиран във Флорида, като целта е да бъде изстрелян в космоса най-рано в началото на септември с ракета на компания "Спейс Екс".

"Роман" ще ни изпраща 11 терабайта данни на ден, което означава, че само през първата година ще ни предостави повече информация, отколкото телескопът "Хъбъл" е събрал през целия си живот", каза пред АФП Марк Мелтън, инженер по системите на новия телескоп.

Благодарение на "Роман" НАСА ще може да направи обширно преброяване на обектите, съставляващи нашата Вселена, обяснява Ники Фокс, ръководител на научните дейности в американската космическа агенция. Фокс очаква по този начин телескопът да открие десетки хиляди нови планети или дори хиляди свръхнови - масивни звезди в края на живота си.

Всички тези данни ще позволят на НАСА да определи зони на интерес, които след това могат да бъдат анализирани от други телескопи като "Джеймс Уеб".

Телескопът "Роман" ще има за цел да изследва и невидимото - тъмната материя и тъмната енергия. Техният произход не е известен, но се смята, че съставляват 95 процента от нашата Вселена.

Благодарение на инфрачервеното си зрение, "Роман" ще може да наблюдава светлината, излъчена от небесни обекти преди милиарди години, и по този начин да отправи поглед назад във времето. Това ще помогне на учените да разберат по-добре тези две загадъчни явления. Първото се възприема като вид гравитационен "цимент", а второто - като отблъскваща сила, свързана с прочутото разширяване на Вселената.

По думите на Джули Макенъри, астрофизик, отговарящ за телескопа "Роман", тези наблюдения наистина могат да променят настоящото разбиране на учените за структурата на Вселената.

"Сегашните наблюдения подсказват, че нашият стандартен модел на Вселената е неправилен. "Роман" ще може да потвърди това и ще ни насочи към правилното разбиране", допълва Макенъри.

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Наука и технологии

Важно откритие на Марс: Намерени са нови органични съединения - градивни елементи на живота
Важно откритие на Марс: Намерени са нови органични съединения - градивни елементи на живота
Хуманоиден робот "разби" световния рекорд на полумаратона в Пекин (СНИМКИ) Хуманоиден робот "разби" световния рекорд на полумаратона в Пекин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
Разкриха геоложката история на Гранд каньон Разкриха геоложката история на Гранд каньон
Чете се за: 02:07 мин.
Колко странна е странната тъмна материя в Космоса? Колко странна е странната тъмна материя в Космоса?
Чете се за: 05:00 мин.
ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта
Чете се за: 03:15 мин.
Европа участва в "Артемис II" с поглед към кацане на Луната Европа участва в "Артемис II" с поглед към кацане на Луната
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
