НАСА представи новия си космически телескоп "Роман", предназначен да сканира големи части от Вселената в търсене на екзопланети, както и да търси отговорите на големите загадки на физиката, каквито са тъмната материя и тъмната енергия, предаде АФП.

Разработван в продължение на повече от десетилетие на стойност над 4 милиарда щатски долара, телескопът е кръстен на Нанси Грейс Роман, която е сред водещите американски астрономи. Тя е наричана "майката на "Хъбъл" по името на друг емблематичен телескоп на НАСА.

Телескопът от най-ново поколение ще предостави на Земята нов "Атлас на Вселената", каза ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман от центъра "Годард" на американската космическа агенция в Мериленд, където приключи сглобяването на съоръжението.



С височина над 12 метра, сребристият телескоп, снабден с огромни слънчеви панели, ще бъде транспортиран във Флорида, като целта е да бъде изстрелян в космоса най-рано в началото на септември с ракета на компания "Спейс Екс".

"Роман" ще ни изпраща 11 терабайта данни на ден, което означава, че само през първата година ще ни предостави повече информация, отколкото телескопът "Хъбъл" е събрал през целия си живот", каза пред АФП Марк Мелтън, инженер по системите на новия телескоп.

Благодарение на "Роман" НАСА ще може да направи обширно преброяване на обектите, съставляващи нашата Вселена, обяснява Ники Фокс, ръководител на научните дейности в американската космическа агенция. Фокс очаква по този начин телескопът да открие десетки хиляди нови планети или дори хиляди свръхнови - масивни звезди в края на живота си.

Всички тези данни ще позволят на НАСА да определи зони на интерес, които след това могат да бъдат анализирани от други телескопи като "Джеймс Уеб".

Телескопът "Роман" ще има за цел да изследва и невидимото - тъмната материя и тъмната енергия. Техният произход не е известен, но се смята, че съставляват 95 процента от нашата Вселена.

Благодарение на инфрачервеното си зрение, "Роман" ще може да наблюдава светлината, излъчена от небесни обекти преди милиарди години, и по този начин да отправи поглед назад във времето. Това ще помогне на учените да разберат по-добре тези две загадъчни явления. Първото се възприема като вид гравитационен "цимент", а второто - като отблъскваща сила, свързана с прочутото разширяване на Вселената.

По думите на Джули Макенъри, астрофизик, отговарящ за телескопа "Роман", тези наблюдения наистина могат да променят настоящото разбиране на учените за структурата на Вселената.

"Сегашните наблюдения подсказват, че нашият стандартен модел на Вселената е неправилен. "Роман" ще може да потвърди това и ще ни насочи към правилното разбиране", допълва Макенъри.

