Непал издаде рекорден брой разрешителни за изкачване на Еверест за пролетния сезон, съобщиха властите в страната. До момента са издадени 489 разрешителни за най-високия връх в света, известен в Непал като Сагарматха.

„Издадохме исторически най-голям брой разрешителни за Сагарматха“, заяви пред АФП говорителят на департамента по туризъм Химал Гаутам. Предишният рекорд беше поставен през 2023 година, когато след пандемията бяха издадени 478 разрешителни.

Очаква се през следващите седмици към върха да се отправят около хиляда души, включително алпинисти и непалски водачи. Повечето катерачи ще разчитат поне на един местен шерп за изкачването.

Подготовката за сезона започна още миналия месец, когато специализиран екип от т.нар. „лекари на ледопада“ започна да поставя въжета и стълби по маршрута към върха. Работата им обаче е била затруднена от огромен леден блок над опасния ледопад Кхумбу, което поражда опасения за забавяне на краткия сезон за изкачване.

Големият брой алпинисти отново поставя въпроса за безопасността по маршрута. При неблагоприятни метеорологични условия прозорецът за изкачване може да се окаже твърде кратък, което да доведе до сериозни задръствания по пътя към върха.

Подобна ситуация имаше през 2019 година, когато огромни опашки принудиха катерачи да чакат с часове при екстремно ниски температури. Това доведе до изчерпване на кислородните запаси, изтощение и фатални инциденти. Тогава най-малко четири от общо 11-те смъртни случая бяха свързани именно с пренаселеността по маршрута.

Допълнително натоварване тази година се очаква и заради решението на Китай да затвори северния маршрут към Еверест през Тибет, което насочва още повече алпинисти към южната страна в Непал.

Най-много разрешителни през този сезон са издадени на граждани на Китай – 109, следвани от алпинисти от Съединените щати – 76.

Непал е дом на осем от десетте най-високи върха в света, а алпинизмът остава ключов източник на приходи за страната. Само от разрешителните за изкачване на Еверест властите са събрали 7,1 милиона долара.