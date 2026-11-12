Незаконно производство на млечни продукти разкриха в Лесичово

Нерегламентирано производство на млечни продукти е установено в нерегистриран обект в пазарджишкото село Лесичово. Проверката е извършена по сигнал от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, съвместно със служители на Икономическа полиция.

Обектът е бил в изключително лошо хигиенно състояние. Сградата и наличното оборудване не отговаряли на изискванията за производство на млечни продукти, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.

По време на проверката в три казана са се обработвали общо 230 литра прясно краве мляко. На място са открити и 127 килограма готови млечни продукти – сирене, кашкавал и извара.

Издадено е разпореждане за забрана на установените количества. Млякото и млечните продукти ще бъдат унищожени под контрола на ОДБХ - Пазарджик. Със заповед е спряна дейността на нерегистрирания обект. На собственика е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Действията по случая продължават.