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Незаконно производство на млечни продукти разкриха в Лесичово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
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Незаконно производство на млечни продукти разкриха в Лесичово
Снимка: Снимката е илюстративна
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Нерегламентирано производство на млечни продукти е установено в нерегистриран обект в пазарджишкото село Лесичово. Проверката е извършена по сигнал от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, съвместно със служители на Икономическа полиция.

Обектът е бил в изключително лошо хигиенно състояние. Сградата и наличното оборудване не отговаряли на изискванията за производство на млечни продукти, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.

По време на проверката в три казана са се обработвали общо 230 литра прясно краве мляко. На място са открити и 127 килограма готови млечни продукти – сирене, кашкавал и извара.

Издадено е разпореждане за забрана на установените количества. Млякото и млечните продукти ще бъдат унищожени под контрола на ОДБХ - Пазарджик. Със заповед е спряна дейността на нерегистрирания обект. На собственика е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Действията по случая продължават.

#незаконно производство #млечни продукти #БАБХ

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