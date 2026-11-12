Нов провал за старт на делото за „Театралната афера“ в Пловдивския окръжен съд

Делото за т.нар. „Театрална афера“ за втори път не можа да стартира в Пловдивския окръжен съд. Разпоредителното заседание беше отложено отново, този път заради отсъствието на един от обвиняемите – директора на музикално-филхармоничния театър в Разград Левон Манукян, поради заболяване. Отсъстваше и един от адвокатите.

В хода на заседанието стана ясно, че по делото има и граждански ищци – двата театъра, които ще претендират за сумите, които не са върнати от обвиняемите по делото. Присвоените средства от театрите са близо 3,3 млн. лева.

В рамките на два месеца - август и септември 2024 г., са сключени 113 договора като „работниците“ не са се явявали на работа. Половината от хората, които са получавали тези плащания, са съдействали на разследването в досъдебното производство. Четирима души от участниците в аферата, получавали и разпределяли средствата са обвинени за пране на пари и участие в организирана престъпна група.

Следващото заседание е насрочено за 20 януари 2027 г.