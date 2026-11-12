БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:35 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
напред назад румънски тир заседна улица казанлък
Слушай новината

Тежкотоварен камион с румънска регистрация сътвори зрелищен транспортен абсурд в Казанлък днес следобед. Около 15.00 часа шофьорът на тежката машина незнайно как е решил да влезе в насрещното движение по ул. „Тюлбенска“, но маневрата му приключи безславно в тесния участък на улицата.

В опит да се провре през иглените уши на трасето, камионът е закачил и компрометирал покрива на старата сграда, известна сред местните като „Яхната“. В момента тежкотоварното возило е надеждно заклещено в класическата ситуация „ни напред, ни назад“, а движението в района е блокирано.

Тепърва предстои сложната операция по изтеглянето на румънския гастрольор. Очевидци на място коментират, че освобождаването на камиона от капана неизбежно ще донесе още щети по фасадата и покривната конструкция, преди улицата отново да бъде отворена за движение.

#полицейска кола #тир #Казанлък

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни катастрофи
2
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни...
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното
3
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
5
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
6
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Регионални

Шофьор с близо 3 промила алкохол предизвика катастрофа в Айтос
Шофьор с близо 3 промила алкохол предизвика катастрофа в Айтос
Вторият задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагач Вторият задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагач
Чете се за: 02:15 мин.
Задържаха непълнолетни с дрога и пистолети в Русе Задържаха непълнолетни с дрога и пистолети в Русе
Чете се за: 01:22 мин.
Стабилно е състоянието на петимата ранени при катастрофите на АМ „Тракия“ в болница в Ямбол Стабилно е състоянието на петимата ранени при катастрофите на АМ „Тракия“ в болница в Ямбол
6148
Чете се за: 00:30 мин.
Премахват опасните конструкции на Княжевския лифт Премахват опасните конструкции на Княжевския лифт
Чете се за: 01:45 мин.
Съдът във Варна прекрати дело по жалба на „Форест клуб Варна“ за събаряне на незаконна сграда Съдът във Варна прекрати дело по жалба на „Форест клуб Варна“ за събаряне на незаконна сграда
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Откърти се част от конструкция на метростанция „Красно село“, затварят станцията за три часа
Откърти се част от конструкция на метростанция „Красно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в Казанлък "Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в Казанлък
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за Украйна Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Шофьор с близо 3 промила алкохол предизвика катастрофа в Айтос
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Промените в Закона за личната помощ: Спор в парламента за парите на...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Прокуратурата привлече втори обвиняем за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ